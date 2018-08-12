Kurbanlıklar sıcaktan bunalmayacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da açılan kurbanlık pazarında, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen hayvanlar için soğutma sistemleri kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak yaz aylarında kurbanlıkların sıcaktan bunalmaması için kurulan soğutucu sistemlerinden besicilerin de memnun kaldığı bildirildi.

Günlük olarak mikroplara karşı ilaçlanan kurban pazarında 100'den fazla çadır bulunduğu ve belediyeye bağlı veterinerlerin sürekli olarak denetim yaptığı belirtilen açıklamada, kesim yeri, kafeterya, karantina çadırı ve yakınında da hayvan kliniğinin hizmet verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Karadağ, "Havaların sıcak olması nedeniyle fanlarla çadırlarımızı serinletiyoruz. Hayvan refahı için bu çok önemli. Serin bir ortamda, hijyenik bir ortamda kurbanlıklarımızı kurbana hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ, kurbanlık alanda sağlık koşullarının tam olarak sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: