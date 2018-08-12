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Kurbanlıklar sıcaktan bunalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da açtığı kurbanlık pazarında, soğutma sistemleri kurdu

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da açılan kurbanlık pazarında, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen hayvanlar için soğutma sistemleri kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak yaz aylarında kurbanlıkların sıcaktan bunalmaması için kurulan soğutucu sistemlerinden besicilerin de memnun kaldığı bildirildi.

Günlük olarak mikroplara karşı ilaçlanan kurban pazarında 100'den fazla çadır bulunduğu ve belediyeye bağlı veterinerlerin sürekli olarak denetim yaptığı belirtilen açıklamada, kesim yeri, kafeterya, karantina çadırı ve yakınında da hayvan kliniğinin hizmet verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Karadağ, "Havaların sıcak olması nedeniyle fanlarla çadırlarımızı serinletiyoruz. Hayvan refahı için bu çok önemli. Serin bir ortamda, hijyenik bir ortamda kurbanlıklarımızı kurbana hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ, kurbanlık alanda sağlık koşullarının tam olarak sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dört veteriner hekimimizle birlikte kurbanlıklarımızı günlük olarak muayene ediyoruz. Yaş tayinlerini yapıyoruz. Belgelerini kontrol ediyoruz. Özellikle sağlık durumlarını dikkatle izliyoruz. Alanımızda her türü imkan mevcut. Karantina çadırımız var. Suyumuz içme suyudur. Hayvanlarımıza günlük düzenli olarak içme suyu takviyesi temin ediyoruz. Ayrıca ilaçlama ekibi gündüzleri dezenfeksiyon, kara sineklere, larva ve kuşkunlara karşı Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçları uyguluyoruz. Bunlar kimyasal ilaçlar olmayıp tamamen organik ilaçlardır. Bu organik ilaçlarla hiçbir hayvana zarar vermeden, buradaki en sağlıklı ortamı oluşturmaya çalışıyoruz."

Kars’tan gelen besici Mehmet Yıldırım ise belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Kurban pazarının yeri oldukça güzel. Hem bizlere hem de hayvanlara yönelik belediyenin sağlık hizmetleri de var. Geçtiğimiz dönemlerde satış yaptığımız yerlerin aksine buradaki durumdan oldukça memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz

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