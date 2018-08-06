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Kurbanlıklar yola çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Doğu Anadolu Bölgesi'nden kurbanlıklar pazarlara gönderiliyor

Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen merkezlerinden Doğu Anadolu Bölgesi'nden Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesine kurulan hayvan pazarlarına gönderilmek üzere kurbanlıklar yola çıkarıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde pazartesi günleri kurulan ve çevre illerden de vatandaşların akın ettiği canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşandı.

Kars'ta üreticiler, ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklarını gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin ardından kurbanlıklar, gerekli işlemlerin ve kontrollerin ardından yola koyuldu. Büyük umutlarla kurbanlıklarını pazarlara gönderen besiciler, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle hayvanların iyi beslendiğini aktardı.

Besicilerden Talip Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların yola çıktığını belirterek, "Bizim hayvanlar hep yayla otu yemiş, iyi beslenmiş. Hayvanlarımız hep çiçekle beslendi. Hayvanlarımızı yükledik, gönderdik. İnşallah iyi olur, bereketli olur." dedi.

- "Burası hayvanın merkezidir"

Kurbanlık alıcısı Fahrettin Alp de pazarda hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "İnşallah buradan giden hayvanlar iyi satılır, fiyatlar da normal." diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcısı Erkan Ezelhan da "Vatandaşların bütçesi önemli. Bizim de karımız önemli. Vatandaşları da üzmemeye çalışıyoruz. Küçükbaş hayvanımız da 800 lira ile 2 bin liraya kadar gidiyor." şeklinde konuştu.

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