Kurbanlıklar yola koyuldu

Tırla hayvanları 24 saat yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştırdıklarını aktaran Işıktaş, "Her gün 300 büyükbaş gönderiyoruz. Bu bayram öncesi 3 bin 500 büyükbaş götüreceğim. Kurban satış yerlerinde satışa sunuyorum. 350-400 kilogram ağırlığındaki büyükbaşa talep oluyor. Bu ağırlıktaki hayvanın fiyatı yaklaşık 12 bin lira civarında oluyor." dedi.

Türkiye'nin "canlı hayvan deposu" olan bölgedeki besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kesime yetiştirdikleri kurbanlıklarını, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasında satışa çıkardı. Burada canlı olarak kilogramı tüccarlar tarafından 17-18 liraya satın alınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, yüklendikleri tır ve kamyonlarla satışa sunulacakları Ankara ve İstanbul başta olmak üzere batı illerine naklediliyor.

Canlı hayvanların kilogramının 17-18 liradan borsada satışa sunulduğunu belirten Çetinkaya, "Kurbanda 4 milyon civarında küçükbaş, 1 milyon da büyükbaş kesimi yapılıyor. Bunun yaklaşık 3 milyonu bölgeden karşılanıyor. Kurban kesecekler erken alsın, bayrama yakın kurbanlık azalacak, dolayısıyla fiyat yükselecek." şeklinde konuştu.

Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya da bayramın yaklaşması dolayısıyla bölgedeki besicilerin İstanbul ve Ankara'dan yoğun kurbanlık talebi aldıklarını söyledi.

Selahattin Kayğan da kurbanlık için özel besicilik yaptığını, satın aldığı buzağıları 2-3 yıl besleyerek, Kurban Bayramı öncesi satışa hazır hale getirdiğini aktardı.

Besici Muhittin Türkmen, Kurban Bayramı için özel olarak yetiştirdikleri büyükbaş hayvanları bayram öncesi satmak üzere Bursa ve İzmit'e götüreceğini belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Türkiye'de her yıl resmi verilere göre 3 milyonun üzerinde kurban kesildiğini ancak kayıt dışıyla bu rakamın 5 milyona yaklaştığını söyledi.

Köy ve mezralar ile mahalle aralarında kesilen kurbanların kayıtlara girmediğine işaret eden İlbaş, "Özellikle Anadolu'da kayıt dışı kurban kesimi çok fazla. Kayıt dışı da dahil edilirse Türkiye'de yıllık kesilen kurban 5 milyona ulaşıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 4 milyon ise küçükbaş kurban ediliyor." diye konuştu.

Kurbanlıkların büyük bölümünün Doğu ve Güneydoğu'dan temin edildiğini aktaran İlbaş, "Doğu'dan 3 milyonu aşkın kurbanlık batıya gönderilecek. Kurbanlıkların sevkiyatı başladı. Van, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Muş ve Batman'dan her gün yüzlerce araçla binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı dolayısıyla batıya gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

