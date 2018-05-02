Küresel askeri harcamalar 1,7 trilyon dolara ulaştı

Çin'in askeri harcamalarındaki artış son 20 yıldaki gibi artmaya devam etti. Ülkenin askeri harcamaları 2017 yılında yüzde 5,6 artışla 228 milyar dolara çıktı. Çin'in küresel askeri harcamalar içindeki payı 2008'de 5,8 iken 2017'de yüzde 13'e ulaştı.

Raporda kürsel askeri harcamaların 2012-2016'da reel değer olarak aşağı yukarı aynı seviyede sabit kaldıktan sonra ilk kez belirgin bir artış gösterdiği belirtildi. Harcamalar 1999 ve 2011 arasında 13 yıl boyunca sürekli artmıştı.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayınladığı Küresel Askeri Harcamalar Raporu'na göre, 2017 yılında dünya genelinde askeri harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 1 trilyon 739 milyar dolara yükseldi.

STOCKHOLM/ Dünya genelindeki askeri harcamalar 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak, 1 trilyon 739 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin savunma harcamalarının gayrı safi yurtiçi hasıla içindeki payında 10 yılda değişiklik olmadı. Savunma harcamaları 10 yılda yüzde 46 artış gösterirken 2008'de yüzde 2,2 olan GSYH içindeki payı 2017'de de aynı oranda kaldı.

Öte yandan, Rusya'dan tehdit algısının arttığı Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinde harcamalar sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 1,7 oranında arttı.

Avrupa kıtasında ise Rusya'nın askeri harcamaları 2016 yılına göre yüzde 20 azaldı. Ülke 1998 yılından bu yana ilk kez savunma harcamalarında kesintiye gitti.

Askeri harcamalarını yüzde 5,5 artıran Hindistan Çin'in ardından en fazla harcama yapan bölge ülkesi oldu. Güney Kore'nin de askeri harcamaları yüzde 1,7 oranında arttı.

- ABD hala en çok harcama yapan ülke

ABD, 610 milyar dolarlık yıllık askeri harcamasıyla 2017 yılında da dünyanın en fazla harcama yapan ülkesi oldu. Ülke, sıralamada kendisinden sonra gelen 7 ülkenin toplamı kadar askeri harcama yaptı.

- Orta Doğu'da artış eğilimi

Orta Doğu ülkelerinde toplam askeri harcamalar, 2017 yılında yüzde 6,2 arttı. Yüzde 9,2'lik artışla 69,4 milyon dolar askeri harcama yapan Suudi Arabistan bölgenin en fazla harcama yapan ülkesi olmanın yanı sıra dünyanın en fazla harcama yapan 3'ncü ülkesi oldu.

Bölgede harcamalarını yüzde 19 oranında artıran İran ve yüzde 22 oranında artıran Irak, en belirgin yükselişin görüldüğü ülkeler listesinde yerini aldı.

