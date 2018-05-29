HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Küresel Eşitsizlik Konferansı’nın ikincisi gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

ALTINBAŞ Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı 2’nci Küresel Eşitsizlik Konferansı, üniversitenin Gayrettepe yerleşkesinde gerçekleşti.

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı 2’nci Küresel Eşitsizlik Konferansı, üniversitenin Gayrettepe yerleşkesinde gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan konferansta ‘Eşit Yurttaşlık’ meselesi, birçok konu başlığı altında irdelendi. Doktor Öğretim Üyesi Eylem Akdeniz Göker’in başkanlığındaki oturumda ‘Kentsel Mekanın Ayrıştırılma Biçimleri’ konusunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Besime Şen konu hakkında dünyadan örnekleri katılımcılara sundu. Düzce Üniversitesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ertan ise ‘Eşitlik ve Farklılığı Bir Arada Düşünmek’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. ‘Evli Kadınların Soyadı Mücadelesi’ başlıklı konuşmayı yapan Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Orhan ve Sosyolog Dr. Yonca Güneş Yücel de kadınların kendi soyadlarını kullanmaları konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlattı. “KADINLAR KENDİ SOYADLARINI KULLANABİLMELİ” Eşit yurttaşlık ilkesi gereği erkeğin ve kadının evlendikten sonra eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Orhan, “Erkek evlilikten veya boşanmadan ne kadar etkileniyorsa kadının da eşit şekilde etkilenmesi lazım. İsteyen çift soyadı kullanabilir veya sadece eşinin soyadını da alabilir. Ama en doğru çözüm, kadınların herhangi bir mahkemeye başvurmadan da evlendikten sonra yalnızca kendi soyadını kullanabilmesi” dedi. “EVLİ OLANLAR DA KENDİ SOYADLARINI ALABİLİR” Evli olan kadınların da mahkemeye başvuru yaparak kendi soyadlarını kullanabileceklerini belirten Dr. Orhan, “Aile Mahkemeleri'ne başvurmanız ve ortalama 1 yıl kadar beklemeniz gerekiyor. Genellikle 3-4 celsede çözülüyor” şeklinde konuştu. KIZLIK SOYADI YERİNE ‘İLK SOYADI’ Bir diğer konuşmacı Sosyolog Dr. Yonca Güneş Yücel de ‘kızlık soyadı’ terimine değinerek “Hukuki terminolojide kızlık soyadı, bizim bildiğimiz toplumsal algının da bir karşılığı olarak devam ediyor. Bizim çalışmamızda kızlık soyadı demememizin amacı kadınların bekaretine doğrudan gönderme yapıyor olması. Bunun yerine ‘kadının kendi soyadı’ veya ‘doğum soyadı’ demeyi tercih ediyoruz” dedi.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatıTerör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.