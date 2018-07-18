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'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

LOS ANGELES Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Anamurlu Shiny Burcu Ünsal, ABD'de düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde, 'Küresel Kadın Girişimci' ödülüne layık görüldü.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - LOS ANGELES Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Anamurlu Shiny Burcu Ünsal, ABD'de düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde, 'Küresel Kadın Girişimci' ödülüne layık görüldü.

'Global Kadın Zirvesi 2018', 14-15 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Sheraton Times Square Hotel'deki etkinlikte, Mersin'in Anamur ilçesinde doğan ve yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Shiny Burcu Ünsal, hayata farklı açılardan bakmayı temel alan Neuro-Shine Technology isimli çalışmasıyla, 6 finalist arasından en yüksek oyu alıp 'Küresel Kadın Girişimci' ödülünün sahibi oldu.

TÜR KADININA İLHAM OLSUN

Elde ettiği başarıyı Türk kadınlarına armağan eden Ünsal, Anamur gibi küçük bir ilçede dünyaya gelmesine rağmen, çalışmaları sonucunda ismini global platforma taşıyabildiğini söyledi. Bunun tüm kadınlara ilham olmasını dileyen Ünsal, "Vizyonumla ve kendimi adadığım 'zihin ışıltısı' misyonumla, Amerika'da adımı bile ışıltı anlamı taşıyan 'Shiny' olarak değiştirdim. Başarmak için inanmak, adanmak, pozitif ve ışıltılı düşünmek şart. Çünkü başarmak, inanmak, kazanmak, her türlü ışıltı zihinde başlar" dedi.

GURUR KAYNAĞIM OLDU

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kızının elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Anne Günsel Ünsal ise "Kımız hem Türkiye'nin hem de benim gurur kaynağım oldu. New York'ta toplanan 2018 Global Kadın Zirvesi'de birincilik ödülü alan kızım Burcu Ünsal sizlere ışıltılarını gönderiyor ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

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