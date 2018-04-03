Küresel servet yüzde 6,4 arttı

Dünyada 2017 yılı ortasına kadar bir senede küresel zenginliğin, 2012'den bu yana en hızlı tempoda yüzde 6,4 oranında arttığı bildirildi.

Merkezi Zürih'te bulunan çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmet şirketi Credit Suisse'un Küresel Servet Raporu, bu dönemde dünya genelinde küresel servetin 280 trilyon dolara, kişi başına düşen küresel servetin de yüzde 4,9 artışla 56 bin 540 dolara yükseldiğini gösterdi.

Bu yıl sekizincisi yayımlanan raporda, toplam hane servetinin yüzde 64'üne sahip Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, dünyada yetişkin nüfusunun sadece yüzde 17'sini, öte yandan küresel servetin sadece yüzde 10'una sahip Çin'in yüzde 22'sini barındırdığı kaydedildi.

Servet kazancı karşılaştırmasında ilk sıraya 8,5 trilyon dolar artışla ABD yerleşirken, bu kazancın, 2. sırada yer alan Çin'inkinin 5 katı olduğuna dikkat çekildi. Listede ABD ve Çin'in ardından Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya, Kanada, Hindistan, İspanya ve Tayvan geliyor.

Raporda Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın toplam 3,1 trilyon dolar (dünya çapındaki kazancın yüzde 20'si) servet kazancı elde ettiğine, Mısır ve Japonya'nın ise servet kaybı yaşadığına işaret edildi.