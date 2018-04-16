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Küresel sorun ‘Göç’ Antalya’da konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Kurumları (EVBB) üyesi ülke kuruluşlarının katılımıyla "Yeni Göç: Geleceğimiz İçin Küresel Bir Mücadele" konulu seminer düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen seminere Fransa, İtalya, Hollanda, Litvanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Kosova ve Mısır gibi ülkelerden göç, göçmen ve mülteciler konusunda çalışmalar yapan uzmanlar katıldı.Göçmenlerin eğitimi ve istihdamıSeminerde, Türkiye, Avrupa ve göçmenlerin transit olarak kullandıkları ülkeler ile Kuzey Afrika ve komşu ülkelerdeki mülteci ve göçmenler için mesleki eğitim ve öğretim girişimlerinin uygulanmasına ilişkin yeni fırsatlar ve fikirler masaya yatırıldı.

Küresel sorun ‘Göç’ Antalya’da konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Kurumları (EVBB) üyesi ülke kuruluşlarının katılımıyla "Yeni Göç: Geleceğimiz İçin Küresel Bir Mücadele" konulu seminer düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen seminere Fransa, İtalya, Hollanda, Litvanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Kosova ve Mısır gibi ülkelerden göç, göçmen ve mülteciler konusunda çalışmalar yapan uzmanlar katıldı.

Göçmenlerin eğitimi ve istihdamı
Seminerde, Türkiye, Avrupa ve göçmenlerin transit olarak kullandıkları ülkeler ile Kuzey Afrika ve komşu ülkelerdeki mülteci ve göçmenler için mesleki eğitim ve öğretim girişimlerinin uygulanmasına ilişkin yeni fırsatlar ve fikirler masaya yatırıldı. Türkiye’deki ve Yunanistan’daki göçe genel bakış konularının yanı sıra, zorunlu göçün toplumlara etkisi, Türkiye ve Avrupa’da gelecekte nitelikli iş gücü talebinin öngörü çalışmaları, ev sahibi ülkelerde potansiyel göçmenlerin eğitimi de çalışma grupları tarafından ele alındı.

Antalya damgası
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, seminer sonunda alınan en önemli kararlardan biri olan ve bundan sonra bu konularda yapılacak her toplantının “Antalya Process” diye adlandırılacağını belirterek, bu kararının Antalya için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Küresel sorun ‘Göç’ Antalya’da konuşuldu

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