Küresel sorunlara tasarımlarıyla dikkat çektiler

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı mezuniyet defilesi dün gerçekleşti. ‘Save the World’ (Dünyayı Koru) temalı defilede 27 öğrencinin hazırladığı 54 tasarım izleyicilerle buluştu. Defilenin açılış konuşmaları Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Altınbaş tarafından yapıldı. Buzulların erimesiyle ilgili bir video gösterisi ile başlayan defilede tasarımlar doğal afetler, deniz kirliliği gibi küresel problemlere değinen başlıklar altında sunuldu. “BİR SENE BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIK” Çok çalıştıklarını ve çok gururlu olduklarını dile getiren Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Kübra Kuru, “Hocalarım ve arkadaşlarımla birlikte bir sene boyunca bu defile için gerçekten çok çalıştık. Aynı zamanda gördüğümüz hava kirliliği, buzulların erimesi ve hayvan katliamları içimizi çok acıtmıştı. Bu yüzden bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi. Bir diğer son sınıf öğrencisi Ece Kıpıcı, Banksy’nin tasarımlarından yola çıkarak oluşturduğu temasında insanlara mesaj verebilecek tasarımlar hazırladığını ifade ederek, "Defileyle ilgili biz gerçekten çok sıkı hazırlandık. Yıl boyunca sadece bu derse yoğunlaştık diyebilirim. İlk başta çizimler yaptık. Sonra bunların tasarım ve aksesuar aşamaları oldu. Yani 1’den 100’e kadar toplayarak gittik ve en sonunda oldu, çok mutluyuz” şeklinde konuştu. “SANATÇILARIN İZİNDEN MODA TASARIMI YAPTILAR” Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihan Akdemir bu sene ‘Save the World’ teması ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu sene 27 öğrencimizi mezun ediyoruz. Hepsi ikişer adet tasarım yaptı. Toplamda 54 tasarımı bugün izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Küresel çevre problemlerini eserleriyle dile getiren sanatçıların izinden moda tasarımı yaptılar. Bu süreçte sanat tasarım ilişkisi kurdular. Sanatçıların ve tasarımcıların da dünyaya olan duyarlılığının farkında olarak hazırlanan bir proje oldu” dedi. “CİDDİ KONULARI DİLE GETİRMEK BÜYÜK BİR SORUMLULUK” Öğrencilerin ilk etapta çok heyecanlandıklarını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Akdemir, “Kendilerini nasıl ifade edeceklerini bir an bilemediler, çünkü ciddi konuları dile getirmek büyük bir sorumluluk. Fakat hepsi de bunun altından kalktı. Ben hepsinin çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü biz Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü olarak hem sektörle hem de sanatla iç içeyiz. Öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da buna cevap veriyorlar” şeklinde konuştu. ”ÖĞRENCİLERİMİZİ GENİŞ BİR PERSPEKTİFLE SEKTÖRE HAZIRLIYORUZ” Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Başak Özkendirci de konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Küresel ısınmanın, insanın çevreye verdiği zararların etkilerini görmeye başladık. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakabilmek için hepimizin üzerine düşen görevler var. Sanatçılar olarak bizim en büyük görevimiz aslında bu konuya dikkat çekip bir bilinç ve farkındalık oluşturmak. Dolayısıyla öğrencilerimiz ‘Save the World’ temasıyla buluştukları zaman çok sahiplendiler. İnanıyorum ki seyirciler de bundan büyük keyif alacaklar, buradan farklı bir bilinçle ayrılacaklar. Öğrencilerimiz, profesyonel tasarımcıların ortaya koyabilecekleri nitelikte çalışmalar yarattı. Her sene mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz için bir mezuniyet defilesi yapıyoruz. İlerleyen zaman içerisinde çok daha kapsamlı defilelere imza atacağımızı düşünüyorum. Altınbaş Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım Bölümü’nün hedefi aslında sadece moda tasarımı değil. Biz müfredatımızı, öğrencilerimizin tekstilin her alanında ve özellikle de yenilikçi çalışmalarla birlikte, geniş bir perspektifte, daha yeterli ve verimli çalışmalarını sağlamak üzerine kurguladık.”



