"Kurgu yaptım" diyen yüzbaşı itiraflarından vazgeçti

Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konutuna ilişkin Sönmezateş'e bilgi verdiğine dair tespiti de kabul etmeyen Pehlivan, herhangi bir yerin konum bilgisini paylaşmadığını öne sürdü.

Akıncı Üssü'nde ele geçirilen Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nü gösteren haritada parmak izinin çıktığına ilişkin iddianamedeki bilgileri hatırlatan Pehlivan, Akıncı'ya gitmediğini, bu nedenle parmak izinin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Daha sonra nöbete kalan diğer arkadaşlarıyla sivil kıyafetlerini giyerek kışladan ayrıldıklarını ifade eden Pehlivan, darbe girişiminde yer almadığını öne sürdü.

Söz konusu beyanlarında, "Asım" kod ismini kullandığını, akademi sınav sorularının önceden kendisine gösterildiğini, örgütle bağlantısı olmayan harp okulu öğrencilerine baskı uygulandığını belirten Pehlivan, bu itiraflar için "kurgu yaptım" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Etkin pişmanlıkta bulunduğunu belirterek okul yaşantından başlamış 15 Temmuz'a kadar uzun bir ifade vermişsin. FETÖ abilerinin ve kendi kod adını vermişsin. Sohbete gittiğin evleri gösterebileceğini belirtmiş, çeşitli adresler göstermişsin. Fotoğraf teşhisi yapmışsın. Sınav sorularının önceden verilmesine ilişkin itirafların olmuş. Tutukluluğa itiraz dilekçesinde itirafları içeren beyanlarına da işaret edilmiş. Bu detayların hepsini savcının mı yazdığını iddia ediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Pehlivan, itirafların kendisine ait olmadığını tekrarlayarak, beyanlarda araba plakalarına kadar birçok detayın olduğunu, bunları bu şekilde aktarmasının mümkün olmayacağını iddia etti.

- İnkar ettiği ifadelerle tahliye talebinde bulunmuş