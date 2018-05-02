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Kursiyer teğmenlere silah dağıtmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi - Tanıklardan eski kursiyer teğmen Tanrıverdi, 15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler Okulundaki kursiyer teğmenlere 16 Temmuz'da atış planlandığı söylenerek silah dağıtıldığını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasının sanığı eski binbaşı Ersel Ersoy tanık olarak dinlenildi.

Olay günü, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığından darbe girişiminde kullanılmak üzere helikopter mühimmatı alındığına ilişkin bildikleri sorulan Ersoy, 15 Temmuz'da eski yarbay Murat Bolat'ın kendisini arayarak göreve çağırdığını, bunun üzerine terör saldırısı olduğunu düşünerek Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiğini bildirdi.

Kendisine, eski yarbay Fatih Çubukçu ile irtibata geçerek Etimesgut Askeri Hastanesi'nin arkasında bulunan bölgeye gitmesi emri verildiğini anlatan tanık Ersoy, helikopterle bölgeye iniş yaptıktan sonra kullandığı helikoptere sandıklar içinde Kobra helikopteri mühimmatının yüklendiğini ifade etti.

İkinci uçuştan sonra telsizden yurtta sulh konseyi üyelerinden olan eski yarbay Özcan Karacan'ın anonsunu duyduğunu belirten eski binbaşı Ersoy, "Özcan Karacan, Ercan adını kullanan pilota, 'Genelkurmay önündeki kalabalığı dağıtın' emri verdi. Ben bundan sonra darbe girişimi olabileceğini değerlendirdim. Daha sonra helikopterin motorunu susturdum ve helikopteri uçamaz hale getirdim." diye konuştu.

Ersoy, Etimesgut'ta kısa süre bulunduğunu ve irtibata geçtiği şahısların eylemlerini bilmediğini, havanın karanlık olması sebebiyle de sanıkları teşhis edemeyeceğini söyledi.

- Kırker'in emir astsubayı tanık olarak dinlenildi

Olay tarihinde sanık eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in emir astsubayı olan Levent Ceylan da tanık olarak dinlenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasının sanıkları arasında yer alan Ceylan, 15 Temmuz akşam saatlerinde Kırker'in Zırhlı Birlikler'de olduğunun söylenmesi üzerine buraya gittiğini, giriş yaptığı esnada davanın müştekilerinden emekli Tümgeneral Erdoğan Akyol'un sanık Kırker tarafından kışladan uğurlandığını belirtti.

Akyol'un kışladan ayrılmasından sonra Kırker'in bazı subaylarla toplantı yaptığını aktaran Ceylan, kendisinin toplantıda bulunmadığını, gece boyunca emir astsubayı odasında beklediğini dile getirdi.

Ceylan, olay gecesi Kırker'in kendisine bir emir vermediğini öne sürdü.

- Kursiyer teğmenlere silah dağıtmışlar

Tanıklardan eski kursiyer teğmen Mustafa Tanrıverdi, 15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler Okulundaki kursiyer teğmenlere 16 Temmuz'da atış planlandığı söylenerek silah dağıtıldığını anlattı.

Tanık Tanrıverdi, normalde kursiyerlere silah dağıtımının kurs süresinin bitiminden sonra yapıldığını kaydetti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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