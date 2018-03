Kursiyerler uygulamalı eğitim alıyor

Adıyaman’ın Kata ilçesinde ‘Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ ve ‘Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon’ konularında uygulamalı 2 kurs açıldı.

Adıyaman İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Kahta İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile işbirliği yapılarak ‘Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ ve ‘Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon’ konularında uygulamalı 2 kurs açıldı. 73 kursiyer, devam ettikleri kursun uygulama eğitimleri işadamı Fehmi Turanlı’ya ait entansif süt sığırı çiftliğinde devam ediyor. Eğitimleri Zooteknist Barış Doyar ile Veteriner Hekim Osman Can tarafından veriliyor.

İşletme ziyaretinde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve beraberinde Kahta Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, ilçe ve kurum yetkilileri katılarak kursiyerlere işletme gezildi.

İşletme hakkında bilgi alarak kursiyerlerle sohbet eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü esas alınarak ‘Sürü Yönetimi Elemanı Benim’ ve ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projeleri hazırlanmıştır.

Bu kapsamda her türlü tarımsal eğitim çalışmalarının, çiftçilere yönelik tarımsal mesleki eğitim olarak iki boyutu bulunmaktadır. Her iki eğitimin de hedef kitlesi olan çiftçilerde davranış değişiklikleri meydana getirilerek pratik beceriler kazandırılması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği standartlarında örnek işletme oluşturulmasına, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılmasına, işletmelerin kapasitelerinin, insan kaynaklarının ve istihdamın, girişimciliğe yönelik yaklaşımların, tarımsal üretim tekniklerinin, yerel ürünlerin pazarlanmasının ve geliştirilmesini önemsemekteyiz. Tarımda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, ürünlerin kalitesinin artırılması, iyi tarım, organik tarım, çevre dostu uygulamaların ve teknolojilerin tanıtılması gibi konularda yararlar sağlanarak çiftçilerimizin ekonomik aktiviteleri ve yaşam kalitelerinin artırılmasında eğitim çalışmalarının öneminin idraki içindeyiz. Eğitim, tarımda verimliliği artıran en başta gelen unsurdur. Çiftçilerimizin eğitimli olmalarını çok önemsemekteyiz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa paydaş olarak memnuniyetle yapmaya hazırız. Çiftçilerimizin eğitimlerini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bundan dolayı genç çiftçi eğitimleri hızla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.