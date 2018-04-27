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Kursiyerlerden Emine Erdoğan'a mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

Erdoğan, Bursa Yenişehir'de Çiçeközü Mahallesi Okuma-Yazma Kursu'nun kursiyerleri ve öğretmeninden aldığı mektupları sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okuma yazma kursiyerlerinin yazdığı mektupları paylaşarak, okuma yazma seferberliğinin yayıldığını görmenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Bursa Yenişehir'de Çiçeközü Mahallesi Okuma-Yazma Kursu'nun kursiyerleri ve öğretmeninden aldığı mektupları Twitter hesabından paylaştı.

Kursiyerlerden çok güzel mektuplar aldığını belirten Emine Erdoğan, "Okuma-yazma seferberliğimizin yayıldığını görmek memnuniyet verici. Mektup gönderen hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, kursiyerlerin okuma-yazma seferberliğini başlattıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a el yazılarıyla teşekkür ettikleri, resmi işlemlerde parmak basmak yerine imza atabilmenin, otobüslerin üstündeki yazıları okuyabilmenin mutluluğunu ifade ettikleri görülüyor. Bir kursiyer de mektubunda Emine Erdoğan'ı diploma törenine davet ediyor.

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emine erdoğan

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