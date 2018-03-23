Kursiyerlere teknik gezi düzenlendi

Sungurlu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa teknik gezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Arabacayı köyünde açılan mantar yetiştiriciliği kursiyerleri için düzenlenen teknik gezide, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevli psikolog tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda psikolog Fatma Tekten, kursiyerlere kadına şiddet ve hakları ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.
İlçede faaliyet gösteren bir mantar firmasına ait Demirşeyh köyü yolunda bulunan üretim tesislerinde kursiyerlere işletme sahibi Sefa Karslı tarafından mantar üretimi ve tesis hakkında çeşitli bilgiler verildi.
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