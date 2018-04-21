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Kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu.

Kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu

Diyarbakır’ın Bağlar Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu. Kursları bitiren kadınlar ev işlerinin yanı sıra ürettikleri ürünleri satarak da ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Diyarbakır Bağlar Halk Eğitim merkezinde verilen meslek kurslarına katılan onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu. Dikiş-nakıştan el sanatlarına kadar verilen kursları başarıyla tamamlayan ev hanımları, evde veya açtıkları işyerinde ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursların kadınlar için bir fırsat olduğunu dile getiren kursiyerler, diğer kadınların kurslara katılması için de çağrıda bulundu.

“İşyeri açmak isteyenler var, çalışıp para kazanmak isteyenler var”
Dikiş nakış kursuna katılan Remziye Ergün, kurslara katıldığını ve ilerleyen dönemlerde iş yeri açarak aile bütçesine katkı sağlamak istediğini belirtti. Ergün, “Bu faaliyetleri duyduktan sonra katılmak istedim. Dikiş nakışı da seviyordum. Kadınların hiçbir şekilde evde oturmalarını istemiyorum. Çocuklarına da bakabilirler, eşlerine de bakabilirler, evlerine de bakabilirler ve bu tür işlerde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Bu tür kurslar gençlere de, bayanlara da, eşi olan insanlara da, çoluk çocuğu olan insanlara da gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Butik açmak isteyenler var, iş açmak isteyenler var, çalışıp para kazanmak isteyenler var. Benim eşimin durumu pek iyi olmadığı için serbest işte çalıştığı için ben de bu mesleği hocalarım sayesinde öğrenip ben de ilerleyen zamanlarda bir yer açmayı düşünüyorum. Güzel bir iş, güzel bir şey. Hocalarımı tebrik ediyorum gerçekten katkı sağlamaları çok güzel. Herkes gelsin kimse korkmasın, evinde oturmasın” dedi.

“Böyle bir fırsat tanındığı için teşekkür ediyorum”
Kurslara katılan 5 çocuk annesi Nefise Siyah ise, “İki yıldır kurslara geliyorum. İki dönemdir buraya geliyorum. Çocuklarımı büyüttüm bu sefer ayağımın üstünde durmaya çalışacağım. Allah devletimizden razı olsun bizlere, ev hanımlarına böyle bir imkan sağladığı için. Evde çocuklar da büyüdü artık uğraşacak bir şey yok. Oturup da ne yapacağız? Böyle bir fırsat bizlere tanındığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. En ufak çocuğum ortaokul son sınıfa gidiyor. O yüzden buraya geliyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. İmkanım olursa hem bir şeyler yapmaya çalışacağım hem de çocuklarıma, evime bir katkım olursa ne mutlu bana. Güzel bir şey, öğreniyoruz, mutluyuz. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla arkadaşız. Zamanımız güzel geçiyor” diye konuştu.

Kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu

Kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu

Kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu

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