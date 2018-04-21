Diyarbakır’ın Bağlar Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslar sayesinde onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu. Kursları bitiren kadınlar ev işlerinin yanı sıra ürettikleri ürünleri satarak da ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Diyarbakır Bağlar Halk Eğitim merkezinde verilen meslek kurslarına katılan onlarca ev hanımı meslek sahibi oldu. Dikiş-nakıştan el sanatlarına kadar verilen kursları başarıyla tamamlayan ev hanımları, evde veya açtıkları işyerinde ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursların kadınlar için bir fırsat olduğunu dile getiren kursiyerler, diğer kadınların kurslara katılması için de çağrıda bulundu.

“İşyeri açmak isteyenler var, çalışıp para kazanmak isteyenler var”

Dikiş nakış kursuna katılan Remziye Ergün, kurslara katıldığını ve ilerleyen dönemlerde iş yeri açarak aile bütçesine katkı sağlamak istediğini belirtti. Ergün, “Bu faaliyetleri duyduktan sonra katılmak istedim. Dikiş nakışı da seviyordum. Kadınların hiçbir şekilde evde oturmalarını istemiyorum. Çocuklarına da bakabilirler, eşlerine de bakabilirler, evlerine de bakabilirler ve bu tür işlerde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Bu tür kurslar gençlere de, bayanlara da, eşi olan insanlara da, çoluk çocuğu olan insanlara da gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Butik açmak isteyenler var, iş açmak isteyenler var, çalışıp para kazanmak isteyenler var. Benim eşimin durumu pek iyi olmadığı için serbest işte çalıştığı için ben de bu mesleği hocalarım sayesinde öğrenip ben de ilerleyen zamanlarda bir yer açmayı düşünüyorum. Güzel bir iş, güzel bir şey. Hocalarımı tebrik ediyorum gerçekten katkı sağlamaları çok güzel. Herkes gelsin kimse korkmasın, evinde oturmasın” dedi.