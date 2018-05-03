Kurslarda yaptıklarıyla harçlıklarını çıkaracaklar

Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Fatma Aliye Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin katıldıkları kurslarda öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları ürünler yurt bahçesinde görücüye çıktı.

Öğrenciler, bu ürünleri satarak okul harçlıklarını çıkarmayı hedefliyor.

Yurt müdürü Mahi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yıldız, "Öğrencilerimiz için el sanatları kursu açtık. Karakalem, takı tasarım, yağlı boya, ebru, filografi, örgü bebek bunlardan bazıları. Kurslarımıza ilgi alaka çok güzel oldu. Katılım oldukça yoğundu ve çok güzel ürünler ortaya çıktı." dedi.

Öğrencilerin bu tür çalışmalara meraklı olduğunu belirten Yıldız, "Öğrencilerimiz bu sayede boş zamanlarını güzel şekilde değerlendirdi. Hem yeni meslek öğrenmeleri hem de ileride kendilerine gelir kapısı olacak çalışmalar yapabilmeleri açısından bu kurslar önemliydi. Sergide 60 yağlı boya tablonun yanı sıra ebru, filografi, takı tasarım ve örgü bebek ürünleri yer alıyor." diye konuştu.

Yurtta kalan öğrencilerden Sema Şahin de çok sayıda kursa katıldığını anlatarak, "Kurslar benim için büyük fırsat oldu. Kağıt heykelcilik, örgü bebek kurslarına katıldım. Okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Hem okuduğum bölüme hem de kendimi geliştirmeme katkı sağladı. Yaptığım ürünleri satarak harçlığımı çıkaracak kadar gelire dönüştürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

