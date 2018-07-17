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Kurşuna dizilen Srebrenitsalılar anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Bosna Savaşı'nda "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Trnovo'da kurşuna dizilerek öldürülen Srebrenitsalı 6 Boşnak genci için anma töreni düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından başkent Saraybosna yakınındaki Trnovo'da kurşuna dizilerek katledilen Srebrenitsalı 6 Boşnak törenle anıldı.

Trnovo'daki ormanlık alanda Temmuz 1995'te Sırplar tarafından katledilen ve öldürüme görüntüleri dünya kamuoyunda büyük tepki çeken Boşnaklar, katliamın 23. yılında unutulmadı.

En genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan kurbanların aileleri, katliamın yapıldığı yere çiçek bırakarak dua etti. Aradan geçen 23 yıla rağmen acıları ilk günkü gibi taze kurban yakınları, tören sırasında duygusal anlar yaşadı.

Srebrenitsa Belediye Başkan Yardımcsı Nermin Alivukovic, burada yaptığı açıklamada, Trnovo'daki katliamının asla unutulmayacağını, burada yaşananların asıl suçlularının adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurbanların en genci Azmir Alispahic'in annesi Nura Alispahic de yaşananların kendisi için her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.

Trnovo'da öldürülen Juso Delic'in (25) kardeşi Bekto Delic ise Trnovo'daki katliamın unutulmaması ve gelecek nesillerin de bu katliamın farkında olması için anma törenlerinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 35 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic de 5 yıl hapis cezası almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Savaşı Srebrenitsa Trnovo

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