Kurşunlu Şelalesi, son yağmurdan sonra çağladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - SON yıllarda küresel ısınma, kuraklık ve kaçak sondaj gibi nedenlerle su miktarının ciddi ölçüde azaldığı ve geçen yaz aylarında birkaç noktadan damlalar halinde akan Kurşunlu Şelalesi, derenin temizlenmesi ve dünkü yoğun yağışın ardından son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Antalya- Isparta yolu üzerinde, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi, geçen yaz birkaç noktada damlalar halinde akıyordu. Etrafındaki bölgede yapılan 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle tamamen kuruma tehdidi meydana gelen şelalenin yeniden akması için çalışma başlatıldı. Antalya Valiliği'nin öncülüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlendi. Derenin temizlenmesiyle su akışı az da olsa normale döndü. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurlar ve özellikle dün geceki yoğun yağış sonrasında çağlamaya başladı.