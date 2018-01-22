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Kurşunlu Şelalesi, son yağmurdan sonra çağladı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - SON yıllarda küresel ısınma, kuraklık ve kaçak sondaj gibi nedenlerle su miktarının ciddi ölçüde azaldığı ve geçen yaz aylarında birkaç noktadan damlalar halinde akan Kurşunlu Şelalesi, derenin temizlenmesi ve dünkü yoğun yağışın ardından son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Antalya- Isparta yolu üzerinde, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi, geçen yaz birkaç noktada damlalar halinde akıyordu. Etrafındaki bölgede yapılan 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle tamamen kuruma tehdidi meydana gelen şelalenin yeniden akması için çalışma başlatıldı. Antalya Valiliği'nin öncülüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlendi. Derenin temizlenmesiyle su akışı az da olsa normale döndü. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurlar ve özellikle dün geceki yoğun yağış sonrasında çağlamaya başladı.

'ŞELALE KENDİNE GELDİ'

Park alanı işletmeciliği yaptığı Kurşunlu Şelalesi'nde, suyun yaz aylarında tamamen kuruduğunu belirten Erol Avcı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle şelaleyi besleyen kaynak ve derenin tamamen temizlettirilip, suyun akışının sağlandığını söyledi. Gelingöz kaynağından şelaleye kadar olan 4 kilometrelik derenin tamamen temizlendiğini vurgulayan Avcı, "Özellikle bugün Kurşunlu Şelalesi çağladı, coştu. Biz, 6 yıldır buradayız ve böyle bir su görmedik. Şelale kendine geldi. Bütün Antalya halkı ve Türkiye'yi bekliyoruz. Yıllık 330 bin civarında ziyaretçi geliyor. Yaz döneminde kuraklık ve buraya gelen derenin temizlenmemesinden dolayı suyumuz azalmıştı. Derenin temizlenmesi ve dünkü yoğun yağışla da Kurşunlu adeta coştu. Hiç böyle olmamıştı, ilk defa böyle gördük" dedi.

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