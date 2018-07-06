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Kurt Elling, caz festivalinde sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

Grammy ödüllü ABD'li caz sanatçısı, aralarında "A Hard Rain", "A Happy Thought", "I Have Dreamed" adlı eserlerin de bulunduğu bir repertuvarı yorumladı

İSTANBUL (AA) - Grammy ödüllü ABD'li caz sanatçısı ve besteci Kurt Elling, Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "25. İstanbul Caz Festivali"nde sahne alan sanatçı, seyircileri Türkçe, "İyi akşamlar. Teşekkür ederim." sözleriyle selamladı.

Elli yaşındaki sanatçı, şunları söyledi:

"Sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Sizi özlemiştik. Güzel arkadaşlarımla birlikte yeniden İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyum. Bu akşamı sizinle paylaşacağımız için de mutluyum. Dünya bugünlerde aklını yitirdi. ABD'nin aklını yitirdiğini biliyorum. Bu nedenle de bir kez daha İstanbul'da zaman geçireceğim için memnunum. Birbirimizi son gördüğümüzden beri çok şey değişti. Ancak aşk aynı kaldı. Her nasıl olduysa aşk kaldı."

Trompet sanatçısı Marquis Hill'in de şarkılara eşlik ettiği konserde, piyano ve orgda Stuart Mindeman, basta Clark Sommers, gitarda John McLean, davulda ise Adonis Rose sahne aldı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, "A Hard Rain", "A Happy Thought", "I Have Dreamed", "Samurai Cowboy", "Three Views of a Secret", "The Waking", "Lonely Town", "Speak No Evil", "Lawns", "The Return" ve "Skylark" adlı şarkıları kendine has üslubuyla yorumladı.

Festival kapsamında 9 Temmuz'da, Omar Sosa ve Yilian Canizares "Aguas" konseri The Marmara Esma Sultan Yalısı'nda, Anat Cohen ve Marcello Gonçalves konseri ise Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

17 Temmuz'a kadar 27 mekanda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı etkinlik, 50'nin üzerinde konsere ev sahipliği yapacak.

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