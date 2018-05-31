HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- "KURT KAPANI-17" DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

  *150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetimlerde İstanbul'da bütün giriş ve çıkışlar kara, hava ve denizden kontrol edilyor.  Haber: Erhan TEKTEN Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürü Dr.

*150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetimlerde İstanbul'da bütün giriş ve çıkışlar kara, hava ve denizden kontrol edilyor.

Haber: Erhan TEKTEN Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede 'Kurt Kapanı -17' denetlemeleri başladı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul'da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih'te Millet Caddesi'nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst arama yapan polis ekileri GBT kontrolünde bulunuyor. Aramalarda dedektör köpekleri de yer alırken bir polis helikopteri havadan denetimlere katıldı. Saat 14.00'da başlayan denetlemeler saat 16.00'a kadar devam edecek.

Görüntü dökümü:
----------------------
EK GÖRÜNTÜ
-Denetimlerden görüntü
-Polis helikopteri
-Dedektör köpeği
-Özel harekat polisleri
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Durdurulan araçlar
-Polislerin aramaları
-Yayaların aranması
-Genel ve detaylar

31.05.2018 - 14.31 Haber Kodu : 180531077

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Soylu Of İlçe Hükümet Konağı'nı açtıSoylu Of İlçe Hükümet Konağı'nı açtı
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, dolar üzerinden oynanan oyuna karşı birlik çağrısı yaptıDoç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, dolar üzerinden oynanan oyuna karşı birlik çağrısı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annenin ardından ondan da acı haber geldi

Annenin ardından ondan da acı haber geldi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.