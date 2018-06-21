"Kürt sorunu yoktur sadece terör sorunu vardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, gönüllü rahatlığıyla söylüyoruz ki bir Kürt sorunu yoktur. Bizim için sadece terör sorunu vardır." dedi. Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen kahvaltıda hemşehri dernekleri, iş adamları, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Antalya'yı 16 yılda kalkındırdıklarını, güzelleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, kentin artık turizmin ve tarımın başkenti haline geldiğini söyledi. Antalya'da ticaretin büyüdüğünü, ihracatın da arttığını dile getiren Çavuşoğlu, "16 yıldır sizlerin desteği ile Antalya'ya hizmet ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu. Çavuşoğlu, AK Parti'den önce sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri değil, Antalya dahil tüm Türkiye'nin ihmal edildiğini vurgulayarak, bu nedenle 16 yılda yapılan hizmetlerin çok göze battığını söyledi. Rakiplerin ve özellikle yurt dışındakilerin bu durum nedeniyle fesatlıktan çatladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Eskiden az gelişmişliği siyasi, fitne, nifak olarak da çalışmaya çalışanlar vardı. Ama bugün hamdolsun, ülkemizin her bir köşesi hizmetle kalkınıyor. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Geçmişle sadece kıyaslayıp bugünle tatmin olursak, geleceğe ulaşamayız. Bizim geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama gelecekle kıyasladığımız zaman daha yolun başındayız. Özgürlükler, demokrasi, ekonomik büyüme, projeler, turizm alanında. O yüzden çok daha güçlü olmamız, çok daha çalışmamız lazım." diye konuştu.

Turizm sektörünün tek başına yüzlerce sektörü tetiklediğine, etkilediğine değinen Çavuşoğlu, 2002'de 3-3,5 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yıl 14 milyon turistin geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, 2002'de tüm Türkiye'ye 13 milyon turistin geldiğini anımsatarak, "Bu durup dururken olmadı. Yeni yollar, havalimanları, yatırımlar olmazsa olmaz. Türkiye'yi iyi tanıtamazsanız olmaz." dedi. - 10 yılda 8,8 milyon istihdam Antalya'ya bin 500 yataklı şehir hastanesi kurulacağını, Aksu'ya da 800 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacağını belirten Çavuşoğlu, sağlık alanında yapılan yatırımların sağlık turizminde kullanılacağını belirtti. Çavuşoğlu, artık sağlık turizminden para kazanma zamanının geldiğini vurgulayarak, gerçekleştirilen Hestourex fuarları sayesinde sağlık turizminde Antalya'nın Türkiye'de 5. sıradan 3. sıraya çıktığını anlattı. "Hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir." diyen Çavuşoğlu, 2023 yılında sağlık turizminden de 50 milyar dolar gelir elde edeceklerine inandığını, toplamda gelirin de 100 milyar doları geçeceğini bildirdi.