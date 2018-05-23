'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul Üsküdar'da 24 Haziran seçimleri ile ilgili sokak röportajında geçen günlerde ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.
Yaşlı adamla yapılan röportaja bir kadın vatandaşın karışmasıyla, yaşlı adam çileden çıkmış, vermiş olduğu tepki sırasında “Röportaj” yerine “Kürtaj yapıyor burada” demesi de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.
"Kürtaj dede" olarak anılan Süleyman Çakır'ın, bu kez AKP standında konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çakır, çevresinde duran vatandaşlara seslenirken, “Sabaha kadar namaz kıl, eğer dört ayaklı domuz eti yiyen emperyalist hainin razı olduğu mühürü vurarsan, ne namazı ne orucu, gitti, gitti…” diye belirtti.
"Vallahi oyuna gelmeyelim" diyen Çakır, "Daha önceki bir Cumhurbaşkanı vardı, işine geleni imzaladı, işine gelmeyeni imzalamadı, o hain de gitti" dedi.
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