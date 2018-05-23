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'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

"Kürtaj dede" olarak anılan Süleyman Çakır'ın, bu kez AKP standında konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çakır, AKP'ye oy vermeyenler hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üsküdar'da 24 Haziran seçimleri ile ilgili sokak röportajında geçen günlerde ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Yaşlı adamla yapılan röportaja bir kadın vatandaşın karışmasıyla, yaşlı adam çileden çıkmış, vermiş olduğu tepki sırasında “Röportaj” yerine “Kürtaj yapıyor burada” demesi de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

AKP STANDINDA KONUŞTU

"Kürtaj dede" olarak anılan Süleyman Çakır'ın, bu kez AKP standında konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çakır, çevresinde duran vatandaşlara seslenirken, “Sabaha kadar namaz kıl, eğer dört ayaklı domuz eti yiyen emperyalist hainin razı olduğu mühürü vurarsan, ne namazı ne orucu, gitti, gitti…” diye belirtti.

'O HAİNDE GİTTİ'

"Vallahi oyuna gelmeyelim" diyen Çakır, "Daha önceki bir Cumhurbaşkanı vardı, işine geleni imzaladı, işine gelmeyeni imzalamadı, o hain de gitti" dedi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Tipe bak yaaa korku filminde makyajsız oynar...
BİRİ BU MANYAĞIN ELİNDEN ALSIN ŞU MİKROFONU.APTAL GÖRÜNÜMLÜ ŞEYTAN .
siz salaklar şunu haber yapıyorsunuz biz salaklarda okuyoruz yaptığınız habere bir bakarmısınız?
Utanmazlar , oldu cennetlik ve cehennemliklerin listesini ve tapularını da verin bitsin.münafıklar islama göre hareket eder gibi görünür ama Allahın takdirinde olan şeyler için hüküm verir.
işte böyle şirk koşan alçaklarsınız
Atatürk'ün astığı tipler tam olarak bunlar işte.
BUNA KADAR DÜŞTÜ İSE AKPTAMAMEN BİTİK.
ilimden irfandan konuşacak adam bulamayınca bunu sürdüler yazık
ekonomi kan ağlıyo bu ihtiyar show peşinde medya da bu ulkede bunları gösterip halkın % 50'sinin durumunu gösteriyo.
senin gibi beyinsiz yobazla kim aynı cennette olmak ister ki!! aptal herif
has...tir ordan meczupmusun nesin sen tam kafayı yemişsin dedemisin nesin.
önce dişlerini fırçalamayı öğrensin ,
sozun bittigi goruntuler....
bunu mu haber yapıyorsunuz ?
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