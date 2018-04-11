Kurtalan’da ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konferansı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu tarafından “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak” konferansı düzenlendi.

Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü İrfan Bayrak, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Filistin ve Kudüs’teki Müslümanlar 100 yıldır büyük ıstırap çekmektedir. Tek isteğimiz, o kutsal mekanların yeniden eski refah ve mutluluk dönemine kavuşması, Müslümanların rahat bir şekilde Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yapmasıdır. İslam dünyasının da bu şartları sağlamak için el birliği yapması artık zorunlu hale gelmiştir" dedi.