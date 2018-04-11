HABER

Kurtalan’da ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu tarafından “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak” konferansı düzenlendi.Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Kurtalan’da ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konferansı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu tarafından “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak” konferansı düzenlendi.
Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü İrfan Bayrak, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Filistin ve Kudüs’teki Müslümanlar 100 yıldır büyük ıstırap çekmektedir. Tek isteğimiz, o kutsal mekanların yeniden eski refah ve mutluluk dönemine kavuşması, Müslümanların rahat bir şekilde Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yapmasıdır. İslam dünyasının da bu şartları sağlamak için el birliği yapması artık zorunlu hale gelmiştir" dedi.

Kurtalan’da ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konferansı

Kurtalan’da ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konferansı

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.