Kurtalan’da ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konferansı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu tarafından “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak” konferansı düzenlendi.
Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü İrfan Bayrak, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Filistin ve Kudüs’teki Müslümanlar 100 yıldır büyük ıstırap çekmektedir. Tek isteğimiz, o kutsal mekanların yeniden eski refah ve mutluluk dönemine kavuşması, Müslümanların rahat bir şekilde Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yapmasıdır. İslam dünyasının da bu şartları sağlamak için el birliği yapması artık zorunlu hale gelmiştir" dedi.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum