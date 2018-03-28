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Kurtların ağıldaki koyuna saldırısı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kurtların ağıldaki koyuna saldırısı güvenlik kamerasında

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren kurtların, 1 koyunu boğarak telef etmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Börcük Yaylası'nda ağılı bulunan Mehmet Kardeş, sabah yem vermeye gittiğinde koyunlarından birinin telef olduğunu gördü.

Ağılın güvenlik kamerasını izleyen Kardeş, görüntülerde koyunun kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu fark etti.

Kardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah yem vermek için ağıla gittiğinde koyunun birinini yerde hareketsiz şekilde yattığını gördüğünü söyledi.

Yanına gittiğinde koyunun telef olduğunu fark ettiğini anlatan Kardeş, şunları kaydetti:

"Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kurt saldırısı olduğunu anladım. Ağılda 60 koyun vardı, 1 tanesini telef etmişler. Normalde bu aylarda kurt gelmezdi ama nasıl oldu anlamadım. Diğer koyunlara saldırmamaları teselli kaynağı. Büyük ihtimal aç değillerdi. Aç olsalar bütün koyunlarımı telef ederlerdi."

Görüntülerde, ağıla giren 2 kurdun koyunlardan birine saldırması yer alıyor.

Boğazından ısıran kurtlardan kurtulmaya çalışan koyunun, bir süre sonra yerde hareketsiz şekilde yattığı görülüyor. Kurtlar, daha sonra ağıldan çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kurt Saldırısı

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