Kurtulan’dan avukatlara kutlama ziyareti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle adliyeyi ziyaret etti.
Avukatlarla baroda bir araya gelen Başkan Sadi Kurtulan, modern hukuk sisteminin önemli bir parçası olan avukatlık mesleğinin, demokrasinin yaşaması ve gelişmesinde önemli olduğuna söyleyerek, “5 Nisan ülkemizde Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlarımızın bu özel günlerini kutladık. Kölesi ve efendisi olamayan tek meslek olan avukatlarımızın adalet mekanizmasındaki yerlerini tartışmak mümkün değil. Avukatların ve diğer yargı mensuplarının yeni binada hizmet vermeye başlamaları da bizim için ayrıca memnuniyet vericidir. Adaletin tecellisinde bu kadar önem arz eden bu kutlu mesleği icra edenlere başarılar diliyorum” dedi.
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