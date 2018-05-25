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Kurtulmuş, ASRİAD iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Türkiye'de de bazı ekonomistlerin bu tabiri kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Olan kur krizi falan değil, kurlar üzerinde operasyon yaparak Türkiye'de kriz çıkartıp ülkenin elini kolunu bağlamak isteyen bazı karanlık odakların provokasyon ve operasyonlarıdır. Dolayısıyla bu yaşadıklarımızı da ciddi şekilde anlamalı ve anlamlandırmalıyız" - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci çıkararak Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hem de Cumhurbaşkanımızı TBMM'de çok güçlü bir çoğunluğa sahip olan AK Parti grubuyla destekleyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de de bazı ekonomistlerin bu tabiri kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Olan kur krizi falan değil, kurlar üzerinde operasyon yaparak Türkiye'de kriz çıkartıp ülkenin elini kolunu bağlamak isteyen bazı karanlık odakların provokasyon ve operasyonlarıdır. Dolayısıyla bu yaşadıklarımızı da ciddi şekilde anlamalı ve anlamlandırmalıyız." dedi.

Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği'nin (ASRİAD) düzenlediği iftar programında, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin de bu süreçlerden nasibini alan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Çok büyük sorumluluğu, önemli yükleri olan ama aynı zamanda son derece büyük fırsatları ve imkanları olan bir ülke olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Türkiye denen ülke sadece 780 bin kilometrekare değil, millet varlığı da sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir." diye konuştu.

Çok geniş bir coğrafyada herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Bangladeş, Cezayir ve Sudan'da yaşadıklarını anlatarak Türkiye'ye bakışın önemine işaret etti.

Kurtulmuş, bu nedenle Filistin'de, Gazze'de bir katliam olduğunda en gür sesi Türkiye'nin ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çeçenistan'dan Saraybosna'ya, Arakan'dan Yemen'e kadar dünyanın her yerindeki Müslümanların sorunlarıyla biz ilgileniyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) geçen günlerde İstanbul'da yaptığı toplantıyla birlikte gerçekten tarihi bir süreç başlamıştır. Bundan 10 sene evvel İİT üyesi ülkeleri bir araya gelecek, Amerika ve İsrail'e karşı bu kadar kuvvetli bir bildiri yayınlayacak, herhalde hiçbirimiz inanmazdık. Çünkü çoğunun korkudan ayakları titrer böyle bir bildirinin ortaya çıkmasına onlar dahi ihtimal vermezdi. Allah'a çok şükür halkı Müslüman olan ülkeler büyük bir kararlılığı ortaya koydu."

Türkiye'nin bölgede ve dünyada artan etkisine dikkati çeken Kurtulmuş, 2013'ten beri yaşanan olayları anımsatarak, asıl amacın Türkiye'nin engellenmesi olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, Gezi Parkı odaklı olaylar, 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi süreçlerin aynı amaca hizmet ettiğini, bugün ise "kur krizi" lafıyla algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Uluslararası bazı medya kuruluşlarının "kur krizi" kavramını dolaşıma soktuğunu belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de de bazı ekonomistlerin bu tabiri kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Olan kur krizi falan değil, kurlar üzerinde operasyon yaparak Türkiye'de kriz çıkartıp ülkenin elini kolunu bağlamak isteyen bazı karanlık odakların provokasyon ve operasyonlarıdır. Dolayısıyla bu yaşadıklarımızı da ciddi şekilde anlamalı ve anlamlandırmalıyız."

Kurtulmuş, uluslararası alanda güçlü bir Türkiye'nin istenmediğine işaret ederek, "Türkiye olarak dünya ekonomisinde henüz birinci lige çıkmadık ama çok şükür play-offta final oynuyoruz. Bunu da geçince çok kısa süre içerisinde, 2023'e geldiğimizde Türkiye dünyanın ekonomik olarak birinci liginde olacaktır. Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda ihanet tarihidir. Bugün biri kalkmış, 'Ben yerli otomobil yaptırmayacağım.' diyor. Türkiye'nin yerli otomobili 1970'lerin işiydi. Türkiye'ye o dönem yerli otomobil yaptırmadılar. Yerli motor yaptırmadılar. Yerli tank, yerli uçak yaptırmadılar." dedi.

Konuşmasının sonunda 24 Haziran'daki seçime değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Türkiye'yi daha güçlü, büyük, demokratik, halkıyla bütünleşen bir ülke olarak ileriye taşımaktır. İşte 24 Haziran'ın özeti de budur. 24 Haziran'da Türkiye ileriye doğru atılan bu adımları bir şekilde sürdürecek mi yoksa işler eskiden olduğu gibi sekteye mi uğrayacak? İşte bunun seçimini yapacağız. Ümit ediyorum ki sizlerin de gayretiyle 24 Haziran Türkiye'de güçlü ve büyük Türkiye istikametinde çok olumlu bir adımın atılacağı gün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci çıkararak Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hem de Cumhurbaşkanımızı TBMM'de çok güçlü bir çoğunluğa sahip olan AK Parti grubuyla destekleyeceğiz."

Programda ASRİAD Başkanı Adnan Danışman, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de birer selamlama konuşması yaptı.

Danışman, program sonunda Bakan Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

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Adnan Danışman ASRİAD iftar Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Şekib Avdagiç

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