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Kurtulmuş, Cip Mesire Alanı'nın açılış törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 00:09 | Son Güncelleme

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş: - "Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra vira bismillah diyerek kapısını açtığımız yeni dönemde koşar adımlarla büyümesine devam edecektir"

ELAZIĞ (AA) - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra vira bismillah diyerek kapısını açtığımız yeni dönemde koşar adımlarla büyümesine devam edecektir." dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Cip Mesire Alanı'nın açılış törenine katılan Kurtulmuş, Türkiye'nin bugün dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olduğunu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın süper devletlerinden biri olma yolundaki ilerlemesine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tam da hayati bir dönemeçten geçtiği yılları yaşıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki on yıl Türkiye siyasi tarihi bakımından en hayati süreçlerden birisi olacaktır. Türkiye inşallah dünyanın süper ligine çıkacak ve dünyanın süper devletlerinden birisi olacaktır. Bunun için her türlü imkana, güce, birikime sahip olduğumuzun altını ve üstünü çizerek söylemek istiyorum. Ancak birileri Türkiye'nin bu gücünü bildiği için aşağıya doğru itmeye ve vakit kaybettirmeye çalışıyor. İnşallah Türkiye 24 Haziran seçimlerinden sonra vira bismillah diyerek kapısını açtığımız yeni dönemde koşar adımlarla ilerlemesine devam edecektir. Türkiye süper bir oyuncu olmak için gayretlerini en üst seviyeye çıkaracaktır."
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- "Bu ülkenin zenginliklerine ve birikimlerine sahip çıkacağız"

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirebilecek her türlü zenginliğe, güce ve imkana sahip olduğunu dile getirdi.

Ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde bilimin, teknolojinin, üretimin ve kalkınmanın istikametinde yürümesi gerektiğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin zenginliklerine ve birikimlerine sahip çıkacağız. Bu ülkenin birikimlerine sahip çıkmak için şehirlerimizi daha ileriye taşıyacağız, imkanlarını en güzel şekilde sağlayacağız ve arttıracağız. Böylece güçlü ve büyük Türkiye'nin olması için güçlü ve büyük şehirler kuracağız. Her tarafı her türlü ekonomik gelişmeden istifade etmiş, bütün ulaşım, üretim ve eğitim imkanlarına sahip güçlü şehirler oluşturacağız. Aramızdaki ayrılıkları vesile değil farklılık olarak ortaya koyacağız. Kürt'ü, Zaza'sı, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Laz'ı kim varsa herkesi Anadolu topraklarının büyük bir kazanımı ve bu birikimlerin esas sahibi olarak göreceğiz. Sünni'si, Alevi'si ve Bektaşi geleneğinden geleni de, hangi meşrepten olursa olsun herkesi bir bileceğiz, beraber bileceğiz, dost bileceğiz."

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- "Cumhurbaşkanımızın izinden giden bütün belediye başkanlarını kutluyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Cip Mesire Alanı'nın 1 milyon 524 bin metrekarelik alanı ile kent için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Böylesine büyük bir sosyal yaşam alanının kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çalık, şunları söyledi:

"Türkiye'de belediyecilik anlayışının nasıl olacağını tüm Türkiye'ye ilk kez 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı esnasında gördü. 1994'teki bu başarı bizi 16 yıldır tek başına iktidara taşıdı. Yerel yönetimlerin mihmandarı ve rol modeli 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın izinden giden bütün belediye başkanlarını canı gönülden kutluyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de AK Parti belediyeciliğinin hizmette insanı öncelediğini belirtti.

Bu noktada hizmete açılan mesire alanının bunun önemli bir örneği olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Gerçekten mesire alanı çok büyük ve burayı kısa zamanda Elazığlı hemşehrilerimizin hizmetine sunan ve tabi Malatya'ya komşu olduğu için Malatyalıların da hizmetine sunan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

- "Hedefimiz Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10'a sokabilmektir"

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cip Mesire Alanı'nın vizyon projelerinden biri olduğunu ve bunun resmi açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Mesire alanının oturma grupları, kamelyaları, kafeteryası, camisi, spor kompleksleri ve otoparklarıyla 1 milyon 524 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu aktaran Yanılmaz, "Bütün gayretimiz ve amacımız Elazığ'ı rahat ve yaşanılan bir şehir haline getirmektir. Yaptığımız yatırımlarla Elazığ Türkiye'de yaşanabilir şehirler arasında 49. sırada iken 2017 yılında 30 ili geride bırakıp 19. sıraya yükseldi. Hedefimiz 2023 yılında Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10'a sokabilmektir. Bunun için çalışmalarımıza büyük bir gayret içerisinde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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