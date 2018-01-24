Kurtulmuş: Güçlü bir Türkiye yeni bir dünyanın kuruluşunun müjdecisi olacaktır

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 01:15 |5 saat önce

KASTAMONU, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni çağa ayak uyduran, adaletten yana olan güçlü bir ülke olacağını belirterek, "Güçlü bir Türkiye, yeni bir dünyanın kuruluşunun adalet, özgürlük ve insanların eşitliği prensibi üzerinde yeni bir dünyanın kuruluşunun inşallah müjdecisi olacaktır. Bu topraklar yeni bir dirilişe inşallah sahne olacaktır" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nda 'Yeni Çağın Eşiğinde Güçlü Türkiye' başlıklı konferansa verdi. Dünyanın sürekli bir değişim içinde olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemin de ekonomiden yönetim şekillerine, küreselleşmeden teknolojiye kadar birçok alanda değişime ve yeni çağa ayak uydurmaya gebe olduğunu söyledi. Dünyanın birçok bölgesindeki karışıklıkları, çatışmaları çözemeyen bir dünya sistemi olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bunun temel nedeni dünyada yeni bir dengenin kurulmuş olmamasıdır. Yeni çağın en temel özelliklerinden birisi dünyayı yöneten sistemin, dünyayı taşımaktan aciz olmasıdır. Dünyada küresel bir sistemin olmamasıdır ve küresel sistem arayışlarının giderek elzem bir noktaya çıkmış olmasıdır" dedi.

Dünyada adaletsiz bir düzen olduğuna, çoğunlukla az sayıdaki güçlü ülkelerin sözlerinin geçtiğine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, "Biz Türkiye olarak, haktan, hukuktan, adaletten yana sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz ve 'Dünyada adil bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz" diye konuştu. 'EKONOMİK ALANDA 3'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI' Yeni çağda dünyayı ekonomi ve finans alanında köklü değişikliklerin beklediğini belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Dünyadaki para sisteminde, finans sisteminde çok ciddi değişikliklerin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık sanal paradan bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve finans sistemi de değişecek. Dünya, ekonomi alanında da aslında ülkeler arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak. 3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı. 3'üncü Dünya Savaşı ekonomik olarak ülkeler arasında gerçekleşmeye başladı. Bundan 30 sene evvel adından bahsedilmeyen Çin yeni bir ekonomik güç olarak ABD'nin ekonomideki dünya liderliğini ele geçirmek üzere. Avrupa Birliği, önce İngiltere'nin ayrılması daha sonra Ukrayna krizine karşı hiçbir cevap üretememesi dolayısıyla sadece siyasi olarak değil ekonomik olarak büyük bir problemle karşı karşıya kalıyor."