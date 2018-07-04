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Kurtulmuş, Medeniyet Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Adı medeniyet olan bir üniversitenin mezunları medeni olmak, yani hayallerini çok sağlam kurmak, muhayyilelerini kendi medeniyetimizin ilim, irfan ve hikmet pınarından beslenerek, yeniden oluşturmak, onun sonucu olarak ortaya koyduğu eserlerini de mükemmel bir şekilde ortaya koymak durumundadır" - "Bugün bir diplomayı aldınız ama aslında yeni bir mektebe de başladınız. O mektep hayat mektebidir. Hayat mektebinin diploması son ana kadar devam edecek. Belki de diploması bu tarafta değil öte tarafta alınacak bir diplomadır. Allah bu diplomayı almada sizi başarılı kıldığı gibi öte tarafta alacağımız hayat mektebinin diplomasında sizleri, bizleri, hepimizi başarılı kılsın"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Adı medeniyet olan bir üniversitenin mezunları medeni olmak, yani hayallerini çok sağlam kurmak, muhayyilelerini kendi medeniyetimizin ilim, irfan ve hikmet pınarından beslenerek, yeniden oluşturmak, onun sonucu olarak ortaya koyduğu eserlerini de mükemmel bir şekilde ortaya koymak durumundadır."dedi.

Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin mezuniyet töreninde, İstanbul'da yaşamanın başlı başına bir diploma sahibi olmak anlamına geldiğini vurgulayarak, bu nedenle İstanbul'da bulunan Medeniyet Üniversitesinden mezun öğrencilere aslında iki diploma verildiğini söyledi.

Tahayyül dünyası kuvvetli olmayanın tasavvur dünyasının da kuvvetli olmayacağını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İşte üniversite eğitimi boyunca, bir taraftan kendi mesleklerimizle ilgili bilgileri alırken, aynı zamanda büyük bir tahayyül dünyası oluşturmak ve bunu tasavvura dönüştürmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da ifade etmek isterim. Yoksa aldığımız diplomalar, kuru kuruya aldığımız herhangi bir kitaptan elde edeceğimiz bilgileri, sınavlar sonucu aldığımız notlarla geçmiş olmaktan ibaret bir başarıyı yansıtmıyor. Aynı zamanda diplomalar büyük bir hayal dünyasına zengin bir muhayyileye ve o muhayyileden kaynaklanan büyük bir tasavvur dünyasına yani hayallerini surete dönüştürme becerisini ortaya koymanızı ifade ediyor. Bizatihi İstanbul bunun örneği olan bir şehirdir."

Kurtulmuş, artık çok iyi derece okullar ve üniversiteler olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde bilgiye çok daha kolay ulaşılacak çağdayız. Ama ne oluyor da bilgiye bu kadar çabuk ulaşılan bir dünyada insanoğlu mutlu değil, dünyada bir sistem ve huzur yok? Bu sorunun cevabı insanlık aleminin medeniyeti bir şekilde kaybetmiş, tahayyül dünyasını düzgün bir şekilde oluşturamamasıdır. Öncelikli olarak bu diplomalarla üzerimize düşen sorumluluk, hayal dünyamızı yeniden ilimle, irfanla hikmetle donatmaktır. İlimle irfanla ve hikmetle donatılmış bir hayal ortaya tarihi yarımada gibi bir tarihi şaheserini çıkartır. Eğer tahayyulenizde bunlar yoksa ilim irfan ve hikmet yoksa o zaman ortaya çıkan sorunlarla dolu bir takım metropoller ve o metropollerin içindeki uyumsuzluklardır. Adı medeniyet olan bir üniversitenin mezunları medeni olmak, yani hayallerini çok sağlam kurmak, muhayyilelerini kendi medeniyetimizin ilim, irfan ve hikmet pınarından beslenerek, yeniden oluşturmak, onun sonucu olarak ortaya koyduğu eserlerini de mükemmel bir şekilde ortaya koymak durumundadır. Bugün bir diplomayı aldınız ama aslında yeni bir mektebe de başladınız. O mektep hayat mektebidir. Hayat mektebinin diploması son ana kadar devam edecek. Belki de diploması bu tarafta değil öte tarafta alınacak bir diplomadır. Allah bu diplomayı almada sizi başarılı kıldığı gibi öte tarafta alacağımız hayat mektebinin diplomasında sizleri, bizleri, hepimizi başarılı kılsın. Sevgili kardeşlerim hepinizi tebrik ediyorum. sizlere büyük emek harcayan hocalarınıza da teşekkür ediyorum. Göz aydınlığı olduğunuz anne ve babalarınızın bugün yüzlerini güldürdünüz. Allah da sizin yüzünü hayatınızın boyunca güldürsün, bütün güzellikler sizinle beraber olsun. Olduğunuz bütün güzelliklere nail olun. Tuttuğunuz her şey altın olsun, en yakınınızdaki dostlarınız sadık olsun, yolunuz açık, ufkunuz aydınlık olsun. "

İstanbul Valisi Vasip Şahin de mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Bundan sonra verme sırası sizde. Şu ana kadar aileleriniz başta olmak üzere ülke olarak millet olarak her türlü fedakarlıklar yapıldı. Bundan sonra bu fedakarlıklar karşısında sizin o manevi borcunuzu ödeme döneme geldi. Bunun için buradan aldığınız eğitimle, bu millete hizmet edeceksiniz. Biz sizlerden umutluyuz. Biliyoruz ki yarınımız daha iyi olacak. Size hayat boyu millet, memleket hizmetinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman ise sevinçli ve heyecanlı olduklarını belirterek, "2010 senesinde açılan genç üniversitemizde, iftiharla, ikinci mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an karşımda oturan ve kendilerini 'Medeniyetliler' olarak hayata uğurlayacağımız mezunlarımız, Siyasal Bilgiler Fakültemizin İktisat ve Uluslararası İlişkiler, Edebiyat Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümlerini bitiren 156 mezunumuzdan oluşuyor. Bugün onlar için olduğu kadar, bizim için de çok önemli bir gün." diye konuştu.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman

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