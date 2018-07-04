Kurtulmuş, Medeniyet Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Adı medeniyet olan bir üniversitenin mezunları medeni olmak, yani hayallerini çok sağlam kurmak, muhayyilelerini kendi medeniyetimizin ilim, irfan ve hikmet pınarından beslenerek, yeniden oluşturmak, onun sonucu olarak ortaya koyduğu eserlerini de mükemmel bir şekilde ortaya koymak durumundadır."dedi.

Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin mezuniyet töreninde, İstanbul'da yaşamanın başlı başına bir diploma sahibi olmak anlamına geldiğini vurgulayarak, bu nedenle İstanbul'da bulunan Medeniyet Üniversitesinden mezun öğrencilere aslında iki diploma verildiğini söyledi.

Tahayyül dünyası kuvvetli olmayanın tasavvur dünyasının da kuvvetli olmayacağını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İşte üniversite eğitimi boyunca, bir taraftan kendi mesleklerimizle ilgili bilgileri alırken, aynı zamanda büyük bir tahayyül dünyası oluşturmak ve bunu tasavvura dönüştürmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da ifade etmek isterim. Yoksa aldığımız diplomalar, kuru kuruya aldığımız herhangi bir kitaptan elde edeceğimiz bilgileri, sınavlar sonucu aldığımız notlarla geçmiş olmaktan ibaret bir başarıyı yansıtmıyor. Aynı zamanda diplomalar büyük bir hayal dünyasına zengin bir muhayyileye ve o muhayyileden kaynaklanan büyük bir tasavvur dünyasına yani hayallerini surete dönüştürme becerisini ortaya koymanızı ifade ediyor. Bizatihi İstanbul bunun örneği olan bir şehirdir."