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Kurtulmuş: Siyonist yönetimin zulmü tarihte kara leke olarak yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin büykelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstererek, "Siyonist yönetimin zulmü ve uluslararası toplumun zulme sessiz kalması tarihte kara bir leke olarak yer alacaktır" dedi.

Kurtulmuş: Siyonist yönetimin zulmü tarihte kara leke olarak yer alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin büykelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstererek, "Siyonist yönetimin zulmü ve uluslararası toplumun zulme sessiz kalması tarihte kara bir leke olarak yer alacaktır" dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs bizim ruhumuzdur, kalbimizdir. Resulullah’ın (s.a.v) emanetidir. Onun zulüm altında çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerimize şahitlik ederiz ki Kudüs meselesi onur meselemizdir. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları alî olsun. Siyonist yönetimin zulmü ve uluslararası toplumun zulme sessiz kalması tarihte kara bir leke olarak yer alacaktır. Fakat Kudüs’ün haykırışı ve Mescidi Aksa’nın bekçileri olan Filistinlilerin mücadelesi en şanlı direniş destanı olarak gök kubbede kıyamete kadar yankılanacaktır."

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