Kurtulmuş, TÜRSAB'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018'in ilk 5 ayında tabir-i caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon, Türkiye'ye ziyaretçi olarak geldi. Biz yeniden 2018'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarı doğru revize etmek durumunda kaldık. Katıldığımız bütün uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyon, sonradan gerçekleşenler gösteriyor ki 28 milyon hedefiyle başladığımız bu yıl, Allah'ın izni ve sizin gayretinizle 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacak." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaretinde, birlik üyeleriyle bir araya geldi ve yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Ziyaretin basına açık bölümünde turizm sezonunun yoğun geçmesinden son derece memnun olduğunu dile getiren Kurtulmuş, TÜRSAB'ın çok önemli bir sektör kuruluşu olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş, turizmde çok önemli bir hava yakaladıklarını dile getirerek, "2014'te yakaladığımız güzel bir hava 2015 ve 2016'da çoğu siyasi sebepler dolayısıyla, Türkiye'den kaynaklanmayan Avrupa'daki gelişmeler, Suriye krizinin ortaya çıkardığı yeni sorunlar gibi birçok sorun nedeniyle 2015 ve 2016'yı turizm bakımından kayıp yıllar olarak değerlendirebiliriz. Dipte olan bir dönemdi." diye konuştu.