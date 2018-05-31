Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu ülkenin gücünün farkına varmak zorundayız. Bunun için de Türkiye'nin ekonomi ve teknolojide güçlü olması, kendi ayakları üzerinde durabilme başarısıyla mümkünse kültürel birikiminin farkına varması da ancak kültürel milli bağımsızlık düşüncesiyle mümkün olabilir. Bizim hiç kimsenin kültürü ve geçmişine öykünmeye ihtiyacımız yoktur." dedi.
Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı'nın Pera Palas'ta düzenlediği iftar yemeğinde davetlilere hitap etti.
Millet varlıklarının sadece Türkiye'de yaşayan 81 milyon kişiden ibaret olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Çok geniş bir coğrafyada her birinizin gözünün içine bakan, Türkiye'ye gönülden dua eden yüz milyonlarca insanın olduğunu unutmayalım." diye konuştu.
Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışındaki algısı hakkında bilgiler vererek, son dönemde ziyaret ettiği Sudan, Afganistan, Bangladeş'teki izlenimlerini anlattı.
Dünyanın her tarafından Türkiye'nin millet varlığı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu durumun da kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.
Kurtulmuş, Türkiye'nin ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek, ekonomi ve teknolojide küresel ölçüde rekabet edebilir hale gelinmesinin önemine işaret etti.
Bu gelişmişlikle bağlantılı olan diğer bir konunun da Türkiye'nin kültürel gelişmişliği ve mirası olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye kadar güçlü bir kültürel geçmişi olan ülke yoktur. 24 büyük medeniyet Anadolu'dan geçti. Troya'dan Osmanlı'ya kadar. Gerek İslam gerekse de İslam öncesi döneminin çok büyük uygarlıklarının işaretlerini ve eserlerini taşıyan, gerek binaları, gerek yazılı, sözlü kültürüyle, gereke şarkıları türküleriyle, gerek kıyafetleri ve yemekleriyle olsun büyük medeniyetlerin her birisinin izlerini taşıyan bu kadar zenginliği bu kadar çeşitliliği olan başka bir ülke yoktur. Bu ülkenin gücünün farkına varmak zorundayız. Bunun için de Türkiye'nin ekonomi ve teknolojide güçlü olması, kendi ayakları üzerinde durabilme başarısıyla mümkünse kültürel birikiminin farkına varması da ancak kültürel milli bağımsızlık düşüncesiyle mümkün olabilir. Bizim hiç kimsenin kültürü ve geçmişine öykünmeye ihtiyacımız yoktur. Roma'dakinden daha fazla eski Roma eserleri Anadolu topraklarındadır. Yunanistan'dakinden fazla antik Grek kültürünün eserleri bu topraklardadır. Büyük İslam medeniyetlerinin büyük eserleri buradadır."
Kurtulmuş, köklerinden kopmayı modernleşme zanneden anlayışı eleştirerek, Türkiye'nin artık kökleriyle barışması gerektiğini ve geçmişte ne varsa hepsinin millet varlığının bir parçası olduğunu kaydetti.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ise vakfın geçmişi ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Türkiye'nin sanatına milli kültürüne ve tarihi mirasına yönelik çalışmalarımızla 36 yıldan beri süregelen yolculuğumuzu sizlerle birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda vakfımızın kuruluşundan bu yana en verimli senelerinden birini yaşıyoruz. Vakfımız artık sınırlarını ilk kez İstanbul'un dışına çıkardı." dedi.
Uslu, konuşmasının ardından Bakan Kurtulmuş'a plaket takdim etti.
Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un da katıldığı iftar etkinliği hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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