Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu ülkenin gücünün farkına varmak zorundayız. Bunun için de Türkiye'nin ekonomi ve teknolojide güçlü olması, kendi ayakları üzerinde durabilme başarısıyla mümkünse kültürel birikiminin farkına varması da ancak kültürel milli bağımsızlık düşüncesiyle mümkün olabilir. Bizim hiç kimsenin kültürü ve geçmişine öykünmeye ihtiyacımız yoktur." dedi.

Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı'nın Pera Palas'ta düzenlediği iftar yemeğinde davetlilere hitap etti.

Millet varlıklarının sadece Türkiye'de yaşayan 81 milyon kişiden ibaret olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Çok geniş bir coğrafyada her birinizin gözünün içine bakan, Türkiye'ye gönülden dua eden yüz milyonlarca insanın olduğunu unutmayalım." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışındaki algısı hakkında bilgiler vererek, son dönemde ziyaret ettiği Sudan, Afganistan, Bangladeş'teki izlenimlerini anlattı.

Dünyanın her tarafından Türkiye'nin millet varlığı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu durumun da kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.