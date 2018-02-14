İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Sultan Abdülhamid Han'ın karşısına bir şekilde çıkıp yolunu kesmeye çalışanlar, bugün de Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesmeye çalışıyorlar. Oyun aynı oyun. Dün bazı terör örgütleriyle yaptıkları oyunları, bugün de DEAŞ'ın, PYD'nin, PKK'nın eliyle yapmaya devam ediyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bu oyunu oynayanlar, oyun oynadıkları terör örgütlerinin yakında diz çökmüş olduklarını görecekler." dedi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Kudüs Platformu tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisinin Haliç Kongre Merkezi'ndeki özel gösterimini izledi. Gösterim öncesi konuşan Kurtulmuş, Filistin davasının sadece siyasi bir dava olmadığını belirterek, "Filistin davası bizim için, Osmanlı'nın torunları olan bizler için, inancımızın, gönlümüzün, zihnimizin, şuurumuzun bir parçasıdır. Bizim için Filistin davası varoluşsal bir meseledir." diye konuştu.

Türk milletinin Filistin davasına kalben bağlı olduğunu ve kıyamete kadar da bu davaya sahip çıkacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Kudüs hiç değişmedi. Kuran-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın belirttiği gibi etrafıyla birlikte, mübarek ve mukaddes kılınmış bir mescide sahip olan, önemli, mübarek bir şehirdir. Ancak Kudüs'le ilgili zaman değişti. Kudüs'te tarihin iki önemli, iki uçta örnekleri var. Kudüs maalesef kahrın, zulmün, gözyaşının, katliamların şehri oldu. Kudüs bazen baş baş üstünde, taş taş üstünde bırakılmayan bir şehir oldu. Bazen de Kudüs, Müslümanların fethettiği dönemde barışın, adaletin, sevginin, kardeşliğin, birlikte barış içinde yaşamanın şehri oldu." Numan Kurtulmuş, Kudüs'te çan sesleri ile ezanların 4 asır boyunca beraber olduğunu anımsatarak, "Ne yazık ki Osmanlı Cihan Devletinin emperyalistler tarafından bir şekilde çökertilip geriye gittiğimizde, Kudüs'ün işgaliyle, İngilizlerin kapısını açmasıyla, Yahudi işgalinin açılmasıyla yeniden kahırlar dönemi başladı." ifadelerini kullandı.

Kudüs'te bugün ezanların yüksek sesle okunmasının yasak olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Kudüs'te zaman geliyor, Halilürrahman şehri içerisinde Peygamberlerimizin kabirlerinin bulunduğu caminin bir kısmı havraya çevriliyor ve hemen caminin avlusunda maalesef radikal Yahudiler tarafından müzikli gösteriler yapılmasına müsaade ediyorlar. Onu da geçtik. Filistin davasını bugün ellerinin içerisinde bir kor ateş gibi taşıyan, yüreklerinde bir iman parçası gibi taşıyan bir avuç Filistinli kardeşimize nice eziyetler ve zulümler yapıyorlar." Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, zulme uğrayan Filistinlilerin yalnız olmadıklarını vurgulayarak, "Türkiye arkanızdadır. Türkiye'deki kardeşleriniz arkanızdadır. Bu vesilesiyle Kudüs'ün güzel zamanlarını anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü geçmişte yaşanan o güzellikleri inanıyoruz ki, gelecekte de hep beraber yaşayacağız. Filistinli insanlar, Müslümanlar, Filistin'deki diğer gayrimüslim insanlar tarihte olduğu gibi barış içinde yan yana yaşama imkanına kavuşacaklar." dedi.