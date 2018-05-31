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Kurtulmuş'tan İkitelli OSB'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "İslam dünyası sürekli dağılmıştır. Coğrafya sürekli dağılmıştır. Bu oyunu gören ve bunu ilan eden tek ülke Türkiye'dir. Halkıyla hükümetiyle ve Cumhurbaşkanıyla sadece Türkiye. O yüzden Türkiye'nin başı sıkıntıdan kurtulmuyor. Meseleyi sadece bir Münbiç meselesi olarak görmeyin. Suriye'de, güneyimizde bir terör devleti oluşturmaya çalıştılar, gözümüzün içine baka baka. Geçen gönderdikleri silahları tek tek saydık. Bize silah vermeyenler, 1952'den beri NATO'da müttefikiz, bir terör örgütüne oluk oluk para akıtarak silah verdiler" - "Kur, Türkiye'nin reel şartları dolayısıyla hareketlenmemiştir. Birileri tarafından böyle organize edilerek, Türkiye’ye geri adım attırılmak için kurda oynama ortaya çıkmıştır"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İslam dünyası sürekli dağılmıştır. Coğrafya sürekli dağılmıştır. Bu oyunu gören ve bunu ilan eden tek ülke Türkiye'dir. Halkıyla hükümetiyle ve Cumhurbaşkanıyla sadece Türkiye. O yüzden Türkiye'nin başı sıkıntıdan kurtulmuyor. Meseleyi sadece bir Münbiç meselesi olarak görmeyin. Suriye'de, güneyimizde bir terör devleti oluşturmaya çalıştılar, gözümüzün içine baka baka. Geçen gönderdikleri silahları tek tek saydık. Bize silah vermeyenler, 1952'den beri NATO'da müttefikiz, bir terör örgütüne oluk oluk para akıtarak silah verdiler." dedi.

Kurtulmuş, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı'nı ziyaretinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide yerli üretim ve millileşme konularına değinen kurtulmuş, özellikle savunma sanayisinde yakalanan başarıya işaret etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin sanayi alanında atılıma kalktığı her dönemde engellendiğini belirterek, o süreçler yaşanmasaydı Türkiye'nin bugün otomobil ve uçak üretecek noktada olacağını söyledi.

Karanlık odakların ve kirli ellerin Türkiye'nin gelişmesini istemediğini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye tahıl ambarı olsun.' derlerdi. Vatandaşlarımız da ırgat olsun isterlerdi. Sonra biz biraz ilerleyince 70'lerde 'Size teknoloji transferi yapalım.' dediler. Bu kavram da küresel ekonomiye hakim olan güçlerin uydurduğu palavraydı. Yani 'Sakın ha üretme. Biz sana üretimin içinden sana biraz mal da verelim biraz bilgi veririz.' diyorlardı. O bilgiyi de ne zaman vereceklerdi? Daha iyisine sahip olduklarında." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu belirterek, Türkiye'nin potansiyeline dikkati çekti.

- "Kur krizi tam bir algı operasyonu kavramıdır"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 24 Haziran seçimleri öncesine döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmeler yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin yapısal tarafında bir sorun olsaydı dövizin yukarı doğru hareketlenmesine ben de 'Eyvah' derdim. Türkiye büyümeyen, küçülen bir ülke olsaydı bu yükselme tehlikeli olabilirdi. Türkiye geçen yıl yüzde 7,4 büyüyen bir ülke. Eğer Türkiye'de kapasite kullanım oranları azalıyor olsaydı o zaman kurun yükselmesi tehlikeli olurdu. Tam tersine kapasite kullanım oranlarında rakamlarımızın gayet iyi olduğunu görüyoruz. İstihdam üretemeyen bir ülke olsaydık kur dalgalanmaları tehlikeli olabilirdi. Tam tersine geçen sene Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği sayesinde sizlerin de desteğiyle 2 milyonu aşkın yeni iş üretildi. Bu da ekonominin canlılığını ve gücünü gösterir."

Türkiye'nin bu potansiyelini ve gücünü görenlerin harekete geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, Gezi Parkı odaklı eylemler, 17-25 Aralık operasyonlarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin zamanlamalarına ve etkilerine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, algı operasyonlarından birinin de ekonomide yapılmaya çalışıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur, Türkiye'nin reel şartları dolayısıyla hareketlenmemiştir. Birileri tarafından böyle organize edilerek, Türkiye’ye geri adım attırılmak için kurda oynama ortaya çıkmıştır. Yabancı basını da takip ediyoruz. 'Kur krizi' kavramını kullanmayın. Kur krizi tam bir algı operasyonu kavramıdır. Ekonomik şartlardan dolayı ortaya çıkarsa buna kriz denir. Ama spekülatif hareketlerle ortaya çıkmış bir şey var. Çok net söylüyorum. Türkiye'de bir kur krizi yoktur. Türkiye ekonomisi üzerinde oyunlar oynayarak ülkeyi geri bırakmak, küresel rekabette iddiasından vazgeçirmek için bazı çevrelerin yaptığı manipülasyonlar ve spekülasyonlar vardır. Dolayısıyla ortadaki tam bir manipülasyondur.”

Türkiye'nin son birkaç yıldır ekonomide bir faz değişikliğine gittiğini belirten Kurtulmuş, bunun da üretimi özendirmekle yapıldığını söyledi.

-Münbiç ve Suriye'nin kuzeyi

Kurtulmuş, YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Orta Doğu'da büyük resim nedir? Bir asır evvel Osmanlı cihan devletinden 30 ülke çıkardılar. Halkların gönüllerini ve zihinlerini bölemediler. Türkleri, Arapları, Kürtleri ve diğerlerinin birbirlerine düşman edemediler. Şimdi oyun bir asır sonra ikinci Sykes-Picot'tur. Bir kere daha bölmek. Bu sefer zihinleri ve kalpleri bölerek, insanları birbirine düşman etmek istiyorlar. Bunun için de maalesef ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte yaşananlara bakın. İslam dünyası sürekli dağılmıştır. Coğrafya sürekli dağılmıştır. Bu oyunu gören ve bunu ilan eden tek ülke Türkiye'dir. Halkıyla hükümetiyle ve Cumhurbaşkanıyla sadece Türkiye. O yüzden Türkiye'nin başı sıkıntıdan kurtulmuyor. Meseleyi sadece bir Münbiç meselesi olarak görmeyin. Suriye'de, güneyimizde bir terör devleti oluşturmaya çalıştılar, gözümüzün içine baka baka. Geçen gönderdikleri silahları tek tek saydık. Bize silah vermeyenler, 1952'den beri NATO'da müttefikiz, bir terör örgütüne oluk oluk para akıtarak silah verdiler."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin farklı argümanlarla oyalanmaya çalışıldığını aktararak, bu sürede bölgede Türkiye düşmanı grupların tahkim edildiğini söyledi.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör devletinin oluşumuna izin vermediğini dile getiren Kurtulmuş, söz konusu harekatlarla bunun akamete uğratıldığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Münbiç'ten teröristlerin çıkması sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesini beklediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye kararlılığını ortaya koydu. 'Münbiç'te bu varlık devam ederse buraya da müdahale ederiz' kararlılığını ortaya koyduğumuz için masada konuşabiliyoruz. İnşallah sonuç da olumlu olur diye ümit ediyorum. Allah bize öyle bir güç versin ki bizim derdimiz bu bölgede barış ve huzurun sağlanmasıdır. 10 bin kilometre öteden gelerek sizin burada ne işiniz var? Bu Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler, Sünniler, Şiiler yüzlerce senedir burada yaşıyor ve yaşayacak. Siz çekip gideceksiniz."

Kurtulmuş, Filistin ve Kudüs meselesinde de Türkiye'nin duruşuna dikkati çekerek, iki kez düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantılarını hatırlattı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle toplantılarda önemli kararlar alındığını aktaran Kurtulmuş, bu kararların da takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda sanayi bölgeleri ile okulların ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin eğitimde fiziki şartları çok iyi seviyelere çıkardığını dile getiren Kurtulmuş, gelecek dönemde esas büyük gücün, yetişmiş elemanlar olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, insan gücüne sahip olanların gerçekten daha büyük avantaja sahip olacağına işaret ederek, bunun için üniversitelerin niteliğinin arttırılması, üniversitelerin hayatın içindeki kurumlar haline getirilmesi için çok yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Ziyaret sonunda İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'a vazo hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
İkitelli OSB Numan Kurtulmuş

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