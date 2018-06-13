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Kurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

SAMSUN Kent Müzesi’nin Milli Mücadele Bölümü’nde yer alan İstiklal Madalyası belgesi ve Kurtuluş Savaşı döneminde kaleme alınmış günlük, büyük ilgi görüyor.

Kurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Kent Müzesi’nin Milli Mücadele Bölümü’nde yer alan İstiklal Madalyası belgesi ve Kurtuluş Savaşı döneminde kaleme alınmış günlük, büyük ilgi görüyor.
Milli Mücadele komutanlarından Abdülkadiroğlu Naci Efendi’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’nin Milli Mücadele Bölümü’nde sergilenen kahramanlık ve fedakarlık örneği göstermesi nedeniyle verilen İstiklal Madalyası belgesi ile Kurtuluş Savaşı döneminde kaleme aldığı günlüğü, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Sorumlusu Sanat Tarihçisi Nilgün Sarıçoban, “Samsun Kent Müzesi’nde Milli Mücadele döneminin anlatıldığı bölümde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a çıkışı, Samsun’un durumu ve Milli Mücadelede Samsun faktörü panolarla anlatılmaktadır. Necmeddin Cihan’ın müzemize bağışı olan Abdülkadiroğlu Naci Efendi'ye ait olan İstiklal Madalyası belgesi ve Kurtuluş Savaşı döneminde kaleme alınmış günlüğü ile Selanik Atatürk Evi’nden müzemize sergilenmek üzere yollanan matara ve telefon bulunmaktadır. Ülkemizin ve cumhuriyetiimizin tarihine ışık tutan belgeler, yoğun ilgi görmektedir” dedi.
TBMM TARAFINDAN 1922’DE VERİLDİ
Nilgün Sarıçoban, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde 15’inci Fırka (Tümen) 45’inci Alay, 2’nci Tabur Yedek Subay Yaveri (Yardımcısı) olan Abdulkadioğlu Naci Efendi, kıta başında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığa ithafen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 6 Kasım 1922 tarihinde kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’na layık görülmüş” dedi.

FOTOĞRAFLI

Kurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyorKurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyorKurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyor

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