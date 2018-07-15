"O gün Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı ve Çerkez'i, zengini, yoksulu, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, medyamız hepsi tek yürek oldu. Bundan dolayı milletimizle iftihar ediyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, halkın tankların karşısında vücutlarını siper ederek hain darbe girişimini engellediğini anlattı.

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz o gece yeniden bir millet olduk. Adeta Çanakkale ruhu yeniden dirildi, Kurtuluş Savaşı ruhu yeniden canlandı." dedi.

Böyle bir milletin mensubu olmaktan dolayı büyük bir onur ve şeref duyduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin başında da tabii liderimiz Recep Tayip Erdoğan vardı. O gece çok büyük bir liderlik yaptı, milletimizin önünde bu darbe girişimine göğüs gerdi ve darbeyi bertaraf eden liderlik sergiledi. Biz o gece yeniden bir millet olduk. Çanakkale ruhu yeniden dirildi, Kurtuluş Savaşı ruhu yeniden canlandı."

Programa, Vali Ali Mantı, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.

