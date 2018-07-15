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"Kurtuluş Savaşı ruhu yeniden canlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Biz o gece yeniden bir millet olduk. Adeta Çanakkale ruhu yeniden dirildi, Kurtuluş Savaşı ruhu yeniden canlandı"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz o gece yeniden bir millet olduk. Adeta Çanakkale ruhu yeniden dirildi, Kurtuluş Savaşı ruhu yeniden canlandı." dedi.

Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ikinci yılında Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Sanat Sokağında düzenlenen "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı, Ulu Cami'deki mevlit programına katıldı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, FETÖ tarafından 2 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı milletin bütün unsurlarıyla tek yürek olduğunu söyledi.

"O gün Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı ve Çerkez'i, zengini, yoksulu, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, medyamız hepsi tek yürek oldu. Bundan dolayı milletimizle iftihar ediyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, halkın tankların karşısında vücutlarını siper ederek hain darbe girişimini engellediğini anlattı.

- "Darbeyi bertaraf eden liderlik sergiledi"

Böyle bir milletin mensubu olmaktan dolayı büyük bir onur ve şeref duyduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin başında da tabii liderimiz Recep Tayip Erdoğan vardı. O gece çok büyük bir liderlik yaptı, milletimizin önünde bu darbe girişimine göğüs gerdi ve darbeyi bertaraf eden liderlik sergiledi. Biz o gece yeniden bir millet olduk. Çanakkale ruhu yeniden dirildi, Kurtuluş Savaşı ruhu yeniden canlandı."

Programa, Vali Ali Mantı, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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