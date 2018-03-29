Atılım Üniversitesi, Başkent Ankara olmak üzere tarihi ve kültürel değerleri yaşamak ve yaşatmak adına, daha önce hiç kullanılmamış görüntülerle "Son Kale Polatlı Belgeseli"ni gösterime sundu.

Atılım Üniversitesi Medya Merkezi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşına varlıklarını adayan tüm kahramanları anmak adına "Son Kale Polatlı Belgeseli" isimli belgesel çekildi. Polatlı Belediyesinin sponsorluğunda hazırlanan belgesel, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesinde izleyicileriyle buluştu. Kadriye Zaim Kütüphanesi Direktörü Emre Hasan Akbayrak’ın proje danışmanlığını, Post Prodüksiyon ve Animasyon Uzmanı Halil İbrahim Güneş’in yönetmenliğini ve Görüntü ve Fotoğraf Uzmanı Erol Korkmaz’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği belgeselin gösterimi öğrencilerden büyük ilgisi gördü.

Belgeselin yönetmeni Post Prodüksiyon ve Animasyon Uzmanı Halil İbrahim Güneş, hazırlık aşamaları 2 yıl öncesine dayanan belgeselin çekim süreci ve belgesel hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi verdi. Üniversitenin yakın çevresinde yaşanmış tarihi bir olayı öğrencilere kitaplar dışında aktarmak adına Polatlı’yı konu aldıklarını belirten Güneş, "2 yıl öncesinde düşüncesi ortaya çıkan bu proje için önce ekibimizi oluşturduk, bütçe oluşturuldu, ardından senaryo yazıldı ve alan tetkikleri yapıldı. Polatlı Belediyesiyle de görüşülerek çekimlerimize başladık" şeklinde konuştu.

"Ankara’nın yanı başında 22 gün süren bir savaş, dünya tarihinin en uzun meydan muharebesi aslında bu" diyen Güneş, bu tarihin Ankara tarafından çok bilinmediğini kaydetti. Bu doğrultuda bir merak uyandırmak adına hazırladıkları belgeselde, Kurtuluş Savaşı’nın 22 günlük kısmını anlattıklarını söyleyen Güneş, "Belgeselin CerModern’de galası yapıldı ve hem üniversitemizden hem de dışarıdan çok fazla katılım oldu, çok güzel tepkiler aldık. Öğrenciler, ’Biz Polatı’ya gidip, bu alanları gezmek ve tarihimizi biraz daha fazla öğrenmek istiyoruz’ dediler. Bununla ilgili de sanırım üniversitemiz Polatlı’da bir etkinlik düzenleyecek. Tüm öğrenci adaylarına aynı temennide bulunuyorum, tarihi ezberlemeye çalışmayın, bunların hepsinin yaşanmış birer gerçek olduğunu anlaşmadan veya tarihlerden ibaret olmadığını bilin" mesajını verdi.