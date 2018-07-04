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Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı “Kara Fatma” mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından ‘Kara Fatma’ lakaplı Fatma Seher Erden, yıllar sonra bulunan mezarı başında ölüm yıl dönümünde anıldı.

Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı “Kara Fatma” mezarı başında anıldı

İSTANBUL, (DHA) -Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından ‘Kara Fatma’ lakaplı Fatma Seher Erden, yıllar sonra bulunan mezarı başında ölüm yıl dönümünde anıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu önemli şahsiyetin son 20 yılını Beyoğlu’nda geçirmesi bizim için çok büyük bir gururdur. Bu gururu bölüşmek vazifemizdi” dedi.

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği anma töreninde Milli Mücadele’nin önemli isimleri ve kadın kahramanları arasında yer alan Kara Fatma, düzenlenen törenle anıldı. Törende Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve protokol ile çok sayıda vatandaş yer aldı. İlk olarak Kulaksız Mezarlığı’nda bulunan kabrinde Kara Fatma’yı anma töreni yapılırken, ardından Kasımpaşa’da yaşadığı evin sokağına isminin verilmesiyle program devam etti.

“EN SEMBOL İSİM KARA FATMA’DIR”

Törende konuşan Tarihçi İlknur Bektaş, milli mücadele ve Türk kadınlarını çok merak ederek Tarih araştırmalarına başladığını dile getirdi.

Bektaş, “7 sene boyunca kadın kahramanları araştırdım, sonra 4 sene de Kara Fatma’yı araştırdım. Genel araştırmalara 2000 yılında başladım ve Osmanlıca öğrenmeye çalıştım. Osmanlıca ve Farsça araştırmaları öğrenirken bilinen kadın kahramanların yanı sıra bilinmeyen binlerce kadın kahramanlar daha çıktı. Ancak bunlar arasında en sembol isim Üsteğmen Kara Fatma’dır. Hem İstiklal Madalyası sahibidir hem de dünya coğrafyası üzerinde üsteğmen rütbesi alan tek kadındır. Kara Fatma cephelerde hem komutan hem de anne olarak görev yapmış” açıklamalarında bulundu.

“BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURURDUR”

Kara Fatma’nın milli mücadele ve İstiklal Mücadelesi tarihinin en önemli isimlerinden olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi:

“Bu önemli şahsiyetin son 20 yılını Beyoğlu’nda geçirmesi bizim için çok büyük bir gururdur. Bu gururu bölüşmek vazifemizdi. Özellikle Kulaksız Mezarlığı’ndaki kabrinin inşası ve daha sonra bu sokakta yaşadığı için buraya isminin verilmesi arzu ettiğimiz bir konuydu. Çünkü Milli Mücadele ruhu 15 Temmuz’da bir daha yaşandı. Bu millet İstiklalini ve İstikbalini ne şekilde sevdiğini ortaya koydu.”

ARAŞTIRMALARI 2000 YILINDA BAŞLADI

Özellikle Tarihçi İlknur Bektaş’ın 2000 yılında başlayan araştırmaları sonucu Kara Fatma’nın mezarı bulunurken, ardından yapılan çalışmalarda ise kahraman kadın Üstteğmen Fatma Seher Hanım’ın Kasımpaşa’da yaşadığı eve de ulaşıldı ve sokağa ‘Kara Fatma’ ismi verildi. Kara Fatma’nın hem mezarının bulunması hem de yaşadığı evin bulunması yaklaşık 15 yıla yakın sürdü.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı “Kara Fatma” mezarı başında anıldıKurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı “Kara Fatma” mezarı başında anıldı

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