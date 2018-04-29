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"Kurtuluş Yolu" açık hava müzesi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'dan Amasya'ya giderken kullandığı 98 kilometrelik "Kurtuluş Yolu" güzergahı, açık hava müzesine dönüştürülüyor - Bir asır önceki ruha uygun hale getirilen güzergaha o dönem karayollarında kullanılan eşyalar yerleştirilirken, yol boyundaki tarihi köprüler, çeşmeler, hanlar ve ambarlar onarıldı

İLYAS GÜN - Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya giderken kullandığı "Kurtuluş Yolu"nun açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Atatürk'ün kurtuluş ateşini yakmak için Samsun kent merkezinden Amasya'nın Suluova ilçesine kadar gittiği 98 kilometrelik "Kurtuluş Yolu"nun 1919 yılındaki ruha uygun hale getirilmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce harekete geçti.

Osmanlı arşivlerindeki belgelerden ve 1957 yılına ait karayollarını gösteren haritalardan yararlanılan çalışma sonucunda "Kurtuluş Yolu"nun orijinal güzergahı belirlendi.

Yolun korunması, güzergahın o dönemin koşullarına uygun hale getirilmesi için projeler hazırlanmasının ardından yol üzerinde bulunan tarihi binalar restore edildi, çeşmeler ve köprüler yeniden yapıldı.

Bir asır önceki ruha uygun hale getirilen güzergaha o dönem karayollarında kullanılan eşyalar yerleştirildi. Atatürk'ün kullandığı makam otomobillerinden birinin de birebir benzeri yapılarak, tarihi yolda kullanılmaya başlandı.

- "Atatürk'ün meşakkatli yolculuğu ve kurtuluş ruhu hissedilecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 3 gün önce istifa ederek milletvekili aday adaylığını açıklayan Yusuf Ziya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihçilerle birlikte başlattıkları proje ile yolu tekrar gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin ruhunu yeniden yaşatacak tarihi yoldaki çalışmaların büyük titizlikle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eski yapıları restore ettik. Güzergaha kağnılar ve o dönemde olan ancak günümüzde kaybolmuş birçok tarihi yapıyı yeniden yerleştirdik. Yol gösterici çanlar koyduk. Bu çanlar o dönemde fırtına, sis veya tipi sebebiyle güzergahını kaybetme riski olan yaya ve taşıtlara yolu göstermek amacıyla karayolları ekipleri tarafından sesli uyarıcı, yol gösterici olarak kullanılmaktaydı. Güzergah üzerinde namazgahlar olacak. Proje çerçevesinde tarihi köprüler, çeşmeler, hanlar, ambarlar restore edildi. Tarihi dokuyu yansıtmak için o dönemlerden kalan tüm eserleri ve objeleri toplayarak Kurtuluş Yolu'na kazandırma çabalarımız sürüyor."

Yılmaz, çalışma sayesinde insanların Atatürk'ün bilinmeyen meşakkatli yolculuğunu ve kurtuluş ruhunu yüreklerinde yeniden hissedeceğine dikkati çekerek, "Bu güzergaha girenler hiç sıkılmadan, belirli noktalarda ihtiyaçlarını karşılayarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu ve izini takip edecek. Nostalji içinde bilgilenip 1919 Mayıs'ını yeniden yaşayacaklar. Kısacası Kurtuluş Yolu, turizm amaçlı, içi dolu dolu tarihi bir yol ve açık hava müzesi olarak tarihe ışık tutacak." diye konuştu.

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Bandırma Vapuru kurtuluş yolu Milli Mücadele mustafa kemal atatürk Samsun

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