"Kurtuluş Yolu" açık hava müzesi oluyor

Bir asır önceki ruha uygun hale getirilen güzergaha o dönem karayollarında kullanılan eşyalar yerleştirildi. Atatürk'ün kullandığı makam otomobillerinden birinin de birebir benzeri yapılarak, tarihi yolda kullanılmaya başlandı.

Yolun korunması, güzergahın o dönemin koşullarına uygun hale getirilmesi için projeler hazırlanmasının ardından yol üzerinde bulunan tarihi binalar restore edildi, çeşmeler ve köprüler yeniden yapıldı.

- "Atatürk'ün meşakkatli yolculuğu ve kurtuluş ruhu hissedilecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 3 gün önce istifa ederek milletvekili aday adaylığını açıklayan Yusuf Ziya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihçilerle birlikte başlattıkları proje ile yolu tekrar gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin ruhunu yeniden yaşatacak tarihi yoldaki çalışmaların büyük titizlikle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eski yapıları restore ettik. Güzergaha kağnılar ve o dönemde olan ancak günümüzde kaybolmuş birçok tarihi yapıyı yeniden yerleştirdik. Yol gösterici çanlar koyduk. Bu çanlar o dönemde fırtına, sis veya tipi sebebiyle güzergahını kaybetme riski olan yaya ve taşıtlara yolu göstermek amacıyla karayolları ekipleri tarafından sesli uyarıcı, yol gösterici olarak kullanılmaktaydı. Güzergah üzerinde namazgahlar olacak. Proje çerçevesinde tarihi köprüler, çeşmeler, hanlar, ambarlar restore edildi. Tarihi dokuyu yansıtmak için o dönemlerden kalan tüm eserleri ve objeleri toplayarak Kurtuluş Yolu'na kazandırma çabalarımız sürüyor."