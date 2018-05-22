Kurtuluş Yolu vosvoslarla renklendi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE'nin dört bir yanından yollara düşüp Samsun'a gelen vosvoslar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 99 yıl sonra ortaya çıkarılan Kurtuluş Yolu'nda muhteşem bir etkinliğe imza attı.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da bir araya gelen vosvoscular, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelişinin ardından Amasya'ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu'na çıkarma yaptı. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile tekrar ortaya çıkarılan yolda Atatürk’ün simüle edilen aracı öncülüğünde Atatürk posterleri ve bayraklarla donatılmış 100'den fazla vosvos Kazancı Taşhan Otel’e kadar tur attı.

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