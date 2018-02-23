"Kurtuluşunun 100. Yılında Trabzon" ÇSM’de

Trabzon Vakfının düzenlediği "Kurtuluşunun 100. Yılında Trabzon" başlıklı etkinlikler dizisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) davetlileri bekliyor.
Trabzon Vakfının her yıl geleneksel hale getirdiği ve bu yıl "Kurtuluşunun 100. Yılında Trabzon" temasıyla düzenlenen etkinlikler dizisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Trabzon’a gönül vermiş insanları buluşturan etkinliklerde katılımcılar resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür, el sanatları, sergiler ve ürün şovlarını izleyebildikleri gibi ÇSM içerisinde yer alan kafede yöresel lezzetleri tatma imkanı da buluyor. ÇSM’nin tüm katlarında dinletiler, söyleşiler, halk oyunları, konserler, gösteriler, film gösterimleri ve kitap imza günlerinin yer aldığı etkinlikler hafta sonu da sürecek.
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