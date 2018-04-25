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Kuru meyve ihracatçılarında Mehmet Çıkmaz başkan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanlık seçimleri tamamlandı.

Kuru meyve ihracatçılarında Mehmet Çıkmaz başkan seçildi

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanlık seçimleri tamamlandı. İki liste halinde gidilen seçimde 219 üyenin 211’i oy kullanırken 3 geçersiz oy çıktı. Seçime sarı liste ile katılan Mehmet Çıkmaz seçimi 112 oyla kazanırken seçime beyaz listeyle katılan İbrahim Türkkan 96 oy aldı.
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı seçimli olağan Genel Kurulu GAİB hizmet binasında yapılarak yeni yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleri seçildi. İki liste halinde gidilen seçimde 219 üyenin 211’i oy kullanırken 3 geçersiz oy çıktı. Seçimlerde kullanılan 211 oyun 112’sini alan Mehmet Çıkmaz, birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Seçimlere beyaz listeyle katılan İbrahim Türkkan ise 96 oy aldı. Seçim sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sektörün gelişmesi için yeni yönetim kuruluyla birlikte çalışmaları başlatacaklarını ifade etti. Çıkmaz, "Genel kurulumuza katılarak bizlere destek veren veya vermeyen bütün sektör üyelerimize teşekkür ediyorum. Üstlendiğimiz görevi liyakatiyle yerine getirebilmek için projelerimizi uygulamaya koyacağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan ülkemizin ve milletimizin kalkınması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Seçim sonrası Mehmet Çıkmaz’ı kutlayan İbrahim Türkkan’da sonucun sektör için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kuru meyve ihracatçılarında Mehmet Çıkmaz başkan seçildi

Kuru meyve ihracatçılarında Mehmet Çıkmaz başkan seçildi

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