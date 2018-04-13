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Kuru sıkı tabancayı temizlerken gözünü kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

RİZE'de, temizlediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu sağ gözünü kaybeden Bülent Karabulut (46), harabe evde tek taşına yaşam mücadelesi veriyor.

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZE'de, temizlediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu sağ gözünü kaybeden Bülent Karabulut (46), harabe evde tek taşına yaşam mücadelesi veriyor. Merkeze bağlı Dörtyol köyünde, babadan kalma evde tek başına yaşayan Mustafa Karabulut, önceki ay temizlediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu sağ gözünden yaralandı. Hastanede tedavisi yapılan Karabulut'un gözü görme yeteneğini kaybetti. İşsiz olan ve gündelik işlerle geçimini sağlamaya çalışan Karabulut, harabe haldeki evinde yaşam mücadelesi veriyor. İşsiz olduğunu anlatan Bülent Karabuluıt, hastaneye gidecek yol parası dahi olmadığını belirtti. Karabulut, "Maddi durumum elvermediği için olmam gereken göz ameliyatını olamıyorum. Göz ameliyatı için hastaneye gittiğimde bana 'sigortan yok, yaptır gel' dediler. Böyle bir imkanım yok. Gündelik işlerle geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Parasız yaşamak zor. Hayatımı zor idame ettirmeye çalıyorum" dedi.

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