Kuru soğanda hastalık nedeniyle verim kaybı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanılan kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı nedeniyle rekoltede düşüş olduğu belirtildi.
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Mahmut İri, 35 bin dekar alana kuru soğan ekimi yapıldığını ve hasadına da başlandığını söyledi. Ancak bu yıl kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı nedeniyle geçen yıla oranla rekoltede düşüş beklendiğini belirten İri, soğanın bu günlerde kilosu 1.20 ve 1.30 kuruştan işlem gördüğünü kaydetti.
Küf hastalığı için çiftçinin gerekli mücadeleyi de yaptığını anlatan İri, "Hastalık yüzünden geçen yıl aldığımız rekolteyi bu hasat döneminde alamayacağız. Yaklaşık 35 bin dekarlık alanın 15 bin dekarlık bölümünde hasat da yapılamayacak. Her ne kadar fiyatı iyi olsa da rekolte açısından çiftçi ciddi anlamda sıkıntılıdır" dedi.
FOTOĞRAFLI
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum