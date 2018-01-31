Kurucu başkanı gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı

Adana Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açılamada:
"Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; Anayasa’nın 33'üncü ve Türk Medeni Kanunu’nun 115'inci maddesi gereğince Adana'da bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri; İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir" denildi.
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