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Kurucu başkanı gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 22:59 | Son Güncelleme

Adana'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul dahil 21 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın geçici olarak faaliyetten men edildiği bildirildi.

Kurucu başkanı gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı

Adana Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açılamada:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; Anayasa’nın 33'üncü ve Türk Medeni Kanunu’nun 115'inci maddesi gereğince Adana'da bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri; İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir" denildi.

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Hani atatürk din kuruluşları kapattı diye yaygara koparıyordunuz. Ne oldu şimdi?
@divane_1992 Eh iki ayyaştan AZİZ ATATÜRKE GELDİLER. JETÖN KÖŞELİ.
@divane_1992 sizde 1924 te Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı için "Kapatılsın" deme durumuna geldiniz Hani Atatürk ün mirasına sahip çıkıyordunuz.Oda Atatürkün mirası ne oldu şimdi
Temel KARAMOLLAOĞLU: Gerçek bir FETO operasyonu yapılsa AKP nın yüzde 60 i cezaevine girer..
@mah6bsddn4 oda kim ne iş yapıyor
Bu adamı twtrdan takip ederdim İşi gücü Reis e laf atıp durmaktı Reis için; Hiçbir meselede "şunuda doğru yaptı" dediğine rastlamadım
@palermo544 Yapmadıki doğru bişey adam doğru yaptı desin..
@palermo544 Çünkü yaptığı herşey yanlış.
@palermo544 "zaten doğru hiçbir işi yoktuki" diyenler dökülmüş buraya FIRTINA Obüslerinin Namlusu Sizede dokunmuş anlaşılan)) Yoksa enazından O işler içinde olsa "Helal olsun be" derdiniz (mynet bunu neden yayınlamıyorsun. BEŞ kez yazdık
@palermo544 tek yaptığı iyi şey baş örtüsü yasası..burda akp hükümeti sonuna kadar haklı..başka iyi şeyleride var ama hepsinde teserona cuval dolusu para kazandırdı..kimin cebinden halkın bizim vergilerimizle..ben vergi verip başkasını zengin edeceğim..sehit vereceğim..biz çalışıyoruz biz savasıyoruz..adamlar hayatlarını yaşıyor..seni zerre kadar önemsemiyor..palermo sen cıksan daha ıyı yonetirsin daha adaletli olursun..şakcakcılık yapma bence..daha iyi nasıl oluruz ona bak
Eh yani! olacağı buydu, ayakta kalmak için zülfü yare dokundurmayacaksın, sen dünya lidrisin, sen allahın tüm sıfatlarını taşıyorsun, de yürü git işine
dun sayfa sayfa haber yaptı yandaş yalaka medya.Diyorlar ki Furkan vakfı kasasından çıkanlar polisleri şok etti350 bin tl para çıkmış.Allah aşkına ya bu millet ayakabı kutularından çıkan milyonlarca doları lira da değil bak gördü,sıfırlanamayacak kadar çok paraların haberlerini okudu,bakan çocuklarının evlerinden çıkan 6 kasa ve para sayma makinalarını gördü de şaşırmadı buna mı şaşacaksınız.Vakıflar mali denetime tabii idi eskiden akp bunu kaldırdı.Ama bir gün birileri gelecek onların vakıflaırnı da sorgulayacak.hangi mütahit hangi ihaleden evvel hangi vakfa bağış yapmış bir bir ortaya çıkack
küçük oğlan bilalin vakıfları ne işe yarar birde onları araştırı verin
Akp ye dokunan yanıyor desene.
Zalim dikta düzenine yuh olsun. Tamamen tarafsız söylüyorum,adalet dediğiniz şey sadece bir laftan ibaret. Adnan Oktar için birşey yapamayan bu sistem, onları eleştirdiği için bir Vakfı kapatıyor. Zulüm payidar olmaz yıkılacaksın ey zalim
Şayet adalet olsaydı fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocular hesap veriyor olurdu nerdesin ey ADALET Allahın adaleti şaşmaz papanın cocuklari ne kadar kiliselerde günah cikarsanizda hesap günü var
zararlı bi vakıf olmasına karşın bundan dolayı değil ohali ve hükümeti eleştırdıgı için kapatıldı
hadi cemaate terör örgütü dedin.bunlar kendi halinde küçük bir topluluk.bunlari niye tutukladın.tek sebep var hükümete biat etmedikleri için.ya onlardan sın yada mahkumsun
kesin akp hakkında kötü propaganda yapmıştır..necmettin erbakan vefaat etmiş olmasa onuda içeri alırlardı..oda akp ye siyonist emperyal güçlerin hizmetkarı demişti..arkadaşlar ben burda kımseyı savunmuyorum bir partımde yok..suclu olabırler ama hep suclu akp hukumetıne ters konusanlar mı? o zman su mantık cıkıyor...ya akp gerçekten dış güçler yönetiyor başını cıkaranı eziyor yada akp hatasız bir parti..
Ayıp dinsizleştiriyolar ülkeyi müslümanlıgınıza noldu sahiya kilise acıyolardı en son :D
Adam zaten bunu biliyordu, demişti zaten:)
din tüccarlığı gelişmemizin önundeki en büyük engeldir.
Korku imparatorluğu kurmaya devam . Diktatör değil tabiki dikte ediyor sadece.
Bu memleketin hayrına hiçbir fayda üretmemiş,işi gücü klavyelerden gladyatörlük yapmak olan zavallılara ithafen: 1.Tanımadığınız ve bilginiz olmayan konular hakkında yorum yapabilme yeteneği acayip bir IQ gerektirir. 2.Hayatınızda birkez bile ilimle meşgul olmadığınız halde her konuda fikir üretebilme de yüksek bir IQ ister. 3.Bütün faaliyetleri yasal olan bir vakfa TEM polislerini göndererek baskın yapmak daha acayip bir IQ ister. 4.İstanbul'da bir daire parası alabilecek para kasasından çıkmayan vakfa hayret edip,ayakkabı kutularındaki paraya bakmamak üf ne acayip bir IQ ister.
T.AİP NE HAİNLER ÜRETMİŞ DİNCİYİ BİLE HAİN YAPMIŞ ESKİDEN KÜRDN MÜSLÜMANI İSLAMCI İDİ ŞİMDİ ODA HAİN OLMUŞ NASIL BİR LANET AÇILIMMIŞ. MOSSAD VE CİA İYİ PLAN YAPMIŞ.
TRT 6 kapatılmalı
Bunu degil A9 u kapat.adam tam bir sapik!!!
Nasıl bir ülke olmuş orası yahu zulme itiraz eden herkes zindana atılıyor, kıyamet yakın Allahül alem..
İnsanların meşru ifade haklarını elinden alırsanız,teröre yol açarsınız. Hükümetin yanlışlarına yanlış dediği için bir vakfı kapatıyorsanız,elbette yarınlarda kapatılacak bir parti olma hakkını da kazanmış olursunuz. Milletimizin vatanseverliğini perde edip,halkın evlatlarını şehadete,kendi evlatlarını Amerika'ya gönderip,askerlik bile yaptırmayan R.T.E. Kasalarından milyonlar çıkan bakanları soruşturmayan R.T.E. 28 yaşındaki Rezaya plaket verip,arkasından ajan ilan eden R.T.E. Fetö'nün siyasi ayağı NEREDE,sakın ZKP olmasın. Buna rağmen sorgulama yeteneği olmayan büyük bir kitle !!!
Allah adamı böyle şaşırtır Akp Atatürke ne dediyse aynısını yapıyor hani Tekke ve zaviyeleri kapatmıştı demekki boşa kapatmamış değilmi ?
bunlar daha iyigunlerimiz bu lafimi unutmayin türkiye 5 yila kadar iç savasa gider 5 yil diyorum en fazla besyil . surriye nasıl bu duruma geldi bilmek lazım bu devirde baskıcı rejim yaşayamaz hele ki özgürlüğü cumhuriyet ile tadmis türkiye gibi bir ülke asla ve asla.kabul görmez ne varki kimse kendine yineleme kadar milliyetçi ama kimse kendisine yöneltilen sonra bir daha inanmaz akp bitecek.
PADİŞAHIM ÇOK AMA ÇOK YAŞA TOPLULUKLARI ANCAK KENDİLERİ GİBİ OLANLAR YÖNETİR ONUN İÇİN DİR Kİ PADİŞAHIM SEN ÇOK YAŞAAAAAAA
erduani ve akp yi elestirirsen boyle olacaksin sanami kaldi dini kullanip halki kimin kandirdigini soylemek...
sıra diğerlerine gelsin
DininiZ imaniniz para olmuş yobazlar
Adami aldınız bir açıklama yapın parası çıkmış adam parasız mi olsun.. akp eleştirdiği için ceza yiyemez suçu var mi yok mu ???
durmadan beni neden içeri atmıyormusunuz diyen adam değilmi bu
şu anda akp süleymancıları destekliyor diyorlar,,yarın feto gibi bunlarda tayyibi kandırmasınlar.
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