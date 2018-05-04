Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.
81 il ve KKTC'deki yurtlarda gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kurayla belirlenen yüzlerce öğrencinin katıldığı gezi kapsamında, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Çanakkale illeri ziyaret edilecek.
Gezilerine, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi "devlet ana" diye anılan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki kabrini ziyaret ederek başlayan öğrencilere, Hayme Ana ve Osmanlı'nın Domaniç'te kuruluşuna ilişkin bilgi verildi.
Kütahya Evliya Çelebi Mehter Takımı ve Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Okçuluğu ekibi, gösteri sundu.
- "Tarih iklimi içerisinde bir gezi"
Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri Domaniç'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Nayir, Kütahya'nın, Domaniç ile Osmanlı'nın kuruluşu ve Dumlupınar ile Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarına şahitlik yaptığını hatırlatarak, "Sizleri burada görmenin, bu tarihin, tarihin ruhunun hissedildiği bir alanda beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne güzel ki Kredi ve Yurtlar Kurumumuz sizlere bir ev sahipliği yaparak ailenizden emanet olarak aldığı sizleri tarih iklimi içerisinde bir geziye katmış ve aynı atmosferi birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.
- "Burası, devlet tohumunu ektiğimiz topraklar"
Geziye katılan tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu da "Burası, devlet tohumunu ektiğimiz topraklar. Devlet ektiğimiz topraklarda yürek seferindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bahadıroğlu, devlet tohumunun, burada toprağa düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:
"Eğer bir Çanakkale Zaferi varsa, bunun içinden de Domaniç geçiyor. Onun içinde ise Hayme Ana var. Türk tarihinde bir kadın için özel olarak yapılmış tek kişinin tek kadının yattığı tek türbedir. Çünkü Hayme Ana devlet çekirdeğini yıllar boyu ruhunda ve yüreğinde yeşertmiş, bu topraklara ekmiş kadının adıdır. Hayme Ana devletin çekirdeğini yüreğinde taşıyan kadındı. 'Ertuğrul, ileriye geçeceğiz, deryayı geçeceğiz ve devlet olacağız' dedi. Derya dediği denizdi. Deniz dediği Ertuğrul'un boğazıydı. Boğaz dediği İstanbul Boğazı idi. 19 yaşındaki bir genç daha aşirete bey olmamış. Boğazı geçip İstanbul'u fethetme tasavvurunu seslendiriyordu."
Domaniç'te, Hayme Ana Türbesi'nde başlayan geziye katılan öğrenciler, buradan Bilecik-Söğüt'e geçecek.
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