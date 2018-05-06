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"Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler Çanakkale'deki tarihi alan ve şehitlikleri gezdi

ÇANAKKALE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında Çanakkale'ye gelen öğrenciler, tarihi ve turistik yerler ile şehitlikleri ziyaret etti.

81 il ve KKTC'deki yurtlarda gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kurayla belirlenen yüzlerce öğrencinin katıldığı gezi kapsamında, Kütahya, Bilecik ve Bursa'nın ardından Çanakkale'ye geldi.

Sabah erken saatlerde Eceabat ilçesine gelen öğrenciler, rehberler eşliğinde Kilitbahir Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği ile Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Şehitler Abidesi'nde 103 yıl önce hayatını kaybeden şehitler için dua eden öğrenciler, daha sonra Morto Koyu'nda kendileri için düzenlenen alanda mola verdi.

- "Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz"

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten kurumlarının Türkiye çapında 800'e yakın yurtta 650 binden fazla üniversiteli öğrenciye hizmet verdiğini belirtti.

Mahşer, yurtların özellikle son yıllarda hizmet kalitesinin arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu artış ile birlikte devlet yurtlarımıza olan ilgi ve alaka çok şükür artmış durumda. Biz bu çerçevede gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz ve önemli görüyoruz. Bu nedenle 2016 yılında 351 sayılı teşkilat yasamızda önemli bir değişiklik yaptık. Amaç maddemizi değiştirdik. Gençlerimizin milli ve manevi gelişimlerini sağlamak için eğitim sosyal kültürel ve sportif faaliyetler yürütme ibaresini amaç maddesine koyduk. Bu çerçevede KYK'ye bağlı bütün yurtlarda kurslar, atölyeler, seminerler, kültür sanat faaliyetleri ve spor faaliyetleri yürütülüyor."

- "Bin 200 öğrencimiz ile şehitler diyarı Çanakkale'deyiz"

Bu faaliyetleri, öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla yaptıklarını belirten Mahşer, şunları kaydetti:

"Bazıları yurt içinde bazıları yurt dışında Balkanlar, Kıbrıs, Kudüs yurt dışı gezilerimiz. Yurt içinde de Konya, Manisa, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Çanakkale'ye gidiyoruz. Burada bugün bin 200 öğrencimiz ile birlikte şehitler diyarı Çanakkale'deyiz. Bugün son gün ama bu gezi cuma günü Kütahya'dan başladı. Hayme Ana-Domaniç'ten başladı. Arkasından Söğüt'e, Ertuğrul Gazi'ye geçtik. Türbe ziyaretinin ardından Bilecik'e gittik. Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ettik. Dün gün boyunca Bursa'daydık. Bursa'nın tarihi milli ve kültürel bütün mekanlarını profesyonel rehberler ile gezdik. Bugün de öğrencimiz ile Çanakkale'deyiz."

- "İnşallah tekrar gelmek nasip olur"

Giresun Üniversitesinden Çanakkale'ye gelen öğrencilerden Esra Filiz de hissettiği duyguyu tarif edemediğini söyledi.

Şehitliklerde bulunmanın tarif edilemez bir hissiyat olduğunu vurgulayan Filiz, "Ecdadımızı yerinde ziyaret etmek bizleri gerçekten mutlu etti. İnşallah tekrar gelmek nasip olur. Gelecek nesillere sesleniyorum; ecdadın yattığı bu toprakları manevi hava içerisinde gezerlerse hepimiz için çok daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Burcu Karataş ise Çanakkale'ye üçüncü kez gelmesine rağmen çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinden Melike Kapusuz da "Medeniyetimizi, kültürümüzü Çanakkale'yi bizlere hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve KYK'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

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