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Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde SETA Vakfı tarafından düzenlenecek "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"na Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 3 bakan, siyasetçiler ile yerli ve yabancı akademisyenler katılacak - Sempozyumda, 4 ciltten oluşan ve partinin 16 yıllık serüvenini anlatan bir kitap setinin de tanıtımı yapılacak - SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: - "AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bütün politikaları çeşitli başlıklarda ele alınacak"

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu" düzenlenecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Sempozyum, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, 14 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılacak. 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti' isimli 4 ciltten oluşan kitap setinin de lansmanı yapılacak." dedi.

Sempozyumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacağını belirten Miş, iç siyaset, dış politika, ekonomi, hukuk ve toplum konularında farklı oturumların düzenleneceğini bildirdi.

- "AK Parti'nin bütün politikaları ele alınacak"

Miş, sempozyumda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bütün politikaları çeşitli başlıklarda ele alınacağını söyledi.

"Siyaset ve devletin dönüşümünde AK Parti" başlıklı ilk oturumun açılış konuşmasını AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yapacağını aktaran Miş, "AK Parti dış politikasına farklı bakışlar" başlıklı ikinci oturumun açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "AK Parti döneminde Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma" başlıklı üçüncü oturumun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "AK Parti döneminde hukuk, toplum, kültür" başlıklı son oturumun açılış konuşmasını da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gerçekleştireceğini kaydetti.

- AK Parti, dört ciltte anlatılacak

"Kuruluşundan Bugüne AK Parti" üst başlığıyla siyaset, dış politika, ekonomi ve toplum konularının işlendiği 4 ciltlik bir set hazırladıklarını belirten Miş, şöyle devam etti:

"Siyaset başlığında AK Parti dönemindeki siyasetin dönüşümü, kimlik meseleleri, AK Parti'nin reform siyaseti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Yani birçok konu başlığı, siyaset cildinin içerisinde farklı akademisyenler tarafından ele alınıyor.

Dış Politika başlığı altında da AK Parti'nin hem bölgesel meselelere yaklaşımı hem buradaki dönüşüm hem güncel sorunlar hem de daha teorik olarak AK Parti dış politikasının genel çerçevesini hangi kavram setleri, değerler oluşturuyor, bunlar yer alıyor.

Ekonomi başlığında, AK Parti döneminde ekonomideki dönüşüm, kalkınma hedefleri, finans politikaları gibi farklı konular bulunuyor.

Toplum cildinde ise biraz daha geniş bir perspektifle Türkiye'deki kültür meseleleri de toplumsal dönüşüm de kültürel hegemonya sorunu da ele alınıyor. Toplum cildinde aynı zamanda Türkiye'deki medya-siyaset ilişkilerini tartışan çeşitli konu başlıkları var."

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Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ak parti SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş siyaset

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