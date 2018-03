Kurumlar masada buluştu

Erzurum’da kurum ve Kuruluşlar arası Masa Tenisi Ligi başladı. Kurum ve Kuruluş takımları masa tenisi ile iş stresini atıyor.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliğinin organize ettiği Kurum ve Kuruluşlar arası Masa Tenisi 25 takımın katılımıyla başladı.

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen masa tenisi liginde kurum ve kuruluş takımları kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veriyor. Masa Tenisi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, Masa Tenisi antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu nezaretinde düzenlen Kurumlar ve Kuruluşlar Ligi 25 takımın katılımıyla Yakutiye Spor Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başladı.

Her yıl geleneksel hale getirilen Kurumlar ve Kuruluşlar Ligi her yaştan ve her kesimden büyük bir ilgi görüyor.

AMACIMIZ SPOR YAPTIRMAK VE STRESTEN UZAKLAŞTIRMAK

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, amaçlarının kurum ve kuruluşlarda görev yapanları günlük iş stresinden uzaklaşıp, yarışma heyecanı tattırmak olduğunu söyleyerek, “Yedi yıldır üst üste düzenlediğimiz bu lig sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların tanışıp, kaynaşmalarını sağlıyoruz. Kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzat durmalarına katkıda bulunuyoruz. Vücutlarının zinde ve sağlıklı olmalarına sebep oluyoruz” dedi.

“Masa Tenisi sporunun yaşı yoktur” diyen Antrenörler Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu Hangi yaşta olursa olsun, özellikle orta yaşın üzerindeki her insanın rahatlıkla yapabileceği insan vücudu için en yararlı spor türü olduğunu söylediler. Çağlayan ve Küçükoğlu, “Hedefimiz, aktif spor yaşını geçmiş yetişkinleri spora döndürmek, kurum ve kuruluşlar arasında dayanışmanın gelişmesine katkıda bulunmak ve masa tenisini yaygınlaştırmaktır” dedi.

İLK ÜÇE GİRENLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GİDECEK

Kurumlar Masa Tenisi Ligi’nde ilk üçe giren takımların Türkiye Şampiyonasına katılacağını belirten Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu ise yaptığı açıklamada “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yarışma talimatı uyarınca diğer illerinde katıldığı ve değişik illerde sırayla yapılan Türkiye Şampiyonası tertip edilmekte olup Erzurum Ligi’nde dereceye giren ilk üç takım Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Erzurum’u temsil etmeye hak kazanacak” dedi.

Yavilioğlu, dereceye giren takımlara ayrıca çeşitli ödüllerin verileceğini de sözlerine ekleyerek, bu tür organizasyonların düzenlenmesinde büyük katkıları olan GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz’a teşekkür etti.

Bu arada Erzurum’da düzenlenen Masa Tenisi Ligi, 7-8 Nisan’da yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.