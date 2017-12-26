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Kuruşuna kadar aynı tekliflerin verildiği ihale iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:03 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Hasan BOZBEY/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce taşeron hizmetinin devamı için açılan ihaleye 5 şirket katıldı. Şirketlerin kuruşuna kadar aynı ücreti vermesi, ihalenin iptal edilmesine neden oldu. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Şüphe olmasın, diye iptal ettik. Hükümetin, taşeron işçileri kadroya alması sonucu yeni ihaleye gerek kalmadı" dedi.Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından taşeron hizmetinin sürdürülmesi ve 29 personelin 21 ay süreyle tekrar çalıştırılması için ihale açıldı. Toplam 12 firmanın doküman aldığı ihaleye 5 firma katıldı. Belediyenin ihale salonunda düzenlenen zarf açılımında, 5 firmanın da 2 milyon 49 bin 19 lira 98 kuruş teklif verdiği görüldü. Bunun üzerine ihale, komisyon üyeleri tarafından iptal edildi.Gemlik Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz, ihalenin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesinin yolunu açan düzenlemeyi hatırlattı. İhaleye gerek kalmadığını belirten Yılmaz, "İşçilere asgari ücret üzerinden maaş verileceği için firmaların hazırladığı teklifin aynı olması doğal. Biz, ihaleyi iptal ettik. Tekrar yapmış olsaydık ve yine aynı rakamlar ile karşılaşsaydık bu kez ihaleyi kazanan firmayı kura ile tespit edecektik. Hükümetin, taşeron işçileri kadroya alması sonucu yeni bir ihaleye gerek kalmadı" diye konuştu.

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